28.06.2020, 13:46
Как правильно: изменения в Конституции или изменения в Конституцию? Отвечает знаток русского языка Ксения Туркова(6)
На этой неделе граждане России голосуют за введение (или против введения) поправок в основной закон своей страны. А поскольку в Эстонии более 80 тыс россиян, имеющих право голоса, то вопрос, как же говорить правильно — изменения в Конституции или изменения в Конституцию — для них вовсе не праздный.
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