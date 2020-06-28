28.06.2020, 13:46

Как правильно: изменения в Конституции или изменения в Конституцию? Отвечает знаток русского языка Ксения Туркова

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Как правильно: изменения в Конституции или изменения в Конституцию? Отвечает знаток русского языка Ксения Туркова
Фото: заставка программы YouTube-канала

На этой неделе граждане России голосуют за введение (или против введения) поправок в основной закон своей страны. А поскольку в Эстонии более 80 тыс россиян, имеющих право голоса, то вопрос, как же говорить правильно — изменения в Конституции или изменения в Конституцию — для них вовсе не праздный.

Журналист Ксения Туркова в своем блоге на RusDelfi разбиралась в этом весьма спорном вопросе. И вот что решила — смотрите видео. Другие записи блога можно найти ЗДЕСЬ.

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