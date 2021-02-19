19.02.2021, 08:00

”В общественном транспорте люди не хотят садиться рядом с иностранцами”. Как студенты из стран Азии и Африки учатся в Эстонии

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Мария Шевчук
EST
”В общественном транспорте люди не хотят садиться рядом с иностранцами”. Как студенты из стран Азии и Африки учатся в Эстонии
Иллюстративное фото Фото автора Tima Miroshnichenko: Pexels

На RusDelfi стартует блог, в котором эстонская молодежь будет писать о своей жизни — не всё же им в тик-токе и инстаграме сидеть. Первый пост посвящен иммигрантам, которые сталкиваются в Таллинне с холодным климатом, а подчас и не только с ним.

По данным на 2019 г. в Эстонии было зарегистрировано более 32 тысяч запросов на кратковременную рабочую визу. Предполагаю, что по состоянию на 2020 г. эти цифры могли значительно сократиться из-за пандемии. Но факт остаётся фактом: иностранцы продолжают ехать в Эстонию. Лично для меня большой интерес представляет их жизнь. Зачастую приезжим не остаётся ничего другого, кроме как держаться вместе, своими группами, ведь влиться в совершенно новое общество со своим языком и культурой не так легко. С какими сложностями они сталкиваются?

Поскольку самой распространённой мотивацией для приезда является учеба в университете, стоимость которой у нас одна из самых низких в Европе, то поговорим о студентах. Во время учёбы большинство подрабатывает, ведь средняя цена обучения составляет 1660 евро в год, а цены на аренду и продуктовую корзину недёшевы.

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Я побеседовала с четырьмя молодыми людьми на условиях анонимности и расспросила их о жизни и опыте работы в Эстонии. Все, с кем я разговаривала, являются студентами, помимо учебы работающими на полставки в основном в ресторанах или точках быстрого питания. Двое из опрошенных изучают IT, но только один из них уже работает по специальности. Он родом из Египта, приехал в Эстонию получать магистерскую степень, а сейчас является вполне состоявшимся сотрудником IT-компании. Эстония знаменита как "э-государство", поэтому студентов и специалистов именно этой отрасли к нам приезжает немало.
Первое впечателение

В ходе разговора практически все упоминали, что первое впечатление об Эстонии было хорошее. ”Приехав в Эстонию в январе 2019 года, почувствовав холод, увидев столько снега, всё, что я мог сказать себе, было ”вау, это потрясающе!””, — поделился один из опрашиваемых. Родившись в Бразилии, он успел пожить в таких странах, как Аргентина, Америка и даже Южная Корея. ”Я приехал в Эстонию за новым началом, новой эрой моей жизни”, — рассказывает нынешний студент уже второго курса cross-media в BFM. Параллельно он работает на полставки в небольшом ресторане на кухне. Деньги нужны в первую очередь на аренду квартиры и оплату учёбы. ”Со временем привыкаешь к тому, что тебя окружает. Конечно, мнение изменилось. В чём-то в лучшую сторону, в чём-то в худшую. Я думал, что жизнь здесь будет легче и деньги не будут проблемой, но на деле оказалось всё наоборот и реальность научила меня больше ценить то, что я имею”, — поделился студент.

Суровость погоды отмечает и выходец из Бангладеш: ”Учебная среда, общежитие, университет — всё хорошо. Однако температура воздуха комфортна здесь только летом. Зима для меня, как для человека из страны с более тёплым климатом, довольно жёсткая”. Сейчас он получает магистерскую степень в IT, но подрабатывает так же в ресторане.
На вопрос, что было наиболее сложным при переезде и адаптации, все отвечают, что в первую очередь это язык, а вернее, его отсутствие. С этим возникают сложности как при устройстве на работу (предложений только для англоязычных очень мало), так и в принципе при попытке интегрироваться в общество. Один из интервьюируемых рассказал: ”Пример, который первым приходит мне в голову, это то, что некоторые эстонцы не скажут вам всё, что знают. Большинство из них исключат вас из некоторых разговоров, в результате чего вам, скорее всего, придётся выполнять более тяжёлую работу”.

Ксенофобия и расизм

”Сталкивались ли вы с какого-либо рода ксенофобией (боязнь, неприязнь к чужому — прим. ред.), дискриминацией и считаете ли, что оба пункта являются проблемными для нашего общества?” — поинтересовалась я. Двое ответили, что не сталкивались лично, но слышали о случае избиения темнокожего молодого человека, которое произошло несколько месяцев назад. Студент из Бангладеш сказал: ”Я не нахожу такой проблемы, но заметил, что в общественном транспорте люди не хотят садиться рядом с иностранцами”.

Двое других, ответивших положительно, рассказали про свой не самый позитивный опыт. ”Было несколько случаев, когда я сталкивался с расизмом во время работы или просто гуляя по улице. Я думаю, что Эстония ещё не привыкла к иностранцам, и люди немного консервативно относятся к нам. Я не думаю, что это большая проблема, но нельзя отрицать, что это то, с чем приезжие сталкиваются в определённый момент времени”, — говорил молодой человек из Индии. Аналогичного мнения придерживался и студент из Бразилии: ”Я вижу, как некоторые люди поддерживают расизм и ксенофобию. Даже в правительстве есть люди, придерживающиеся таких же взглядов. Поэтому я не удивляюсь, увидев подобные вещи”.

Влияет ли знание эстонского языка на размер зарплаты?
Считают ли студенты, что труд выходцев из других стран оплачивается меньше, чем труд местных, владеющих языком? Ответы получились разные и различаются они в зависимости от рода деятельности. Оба студента IT сходятся на том, что нет явной разницы и каждый в принципе может добиться достойной зарплаты, приложив усилия. Единственная проблема — это язык.

Однако и тут мнения разделяются. Мыслями об этом с нами поделился другой студент, подрабатывающий на кухне в ресторане: ”На самом деле я думаю, что в некоторой степени это правда, однако это зависит от многих факторов. Могут ли эту работу выполнять эстонцы или нет? Например, должность, для которой требуется другой язык, помимо эстонского, будет иметь более высокий средний показатель, чем эта же должность, доступная любому. Я считаю, что у этих должностей действительно другой подход. Либо со стороны коллег, либо со стороны работодателя. Работодатели, как правило, относятся к вам хуже, поскольку вы не знаете языка. Они предполагают, что вы будете выполнять любую работу, которую они попросят, а вы не будете жаловаться, так как лучше иметь хотя бы такую работу. Так что здесь действительно есть проблема. Что касается заработной платы, я не знаю, потому что у меня нет данных, но я читал некоторые новости о том, что украинские рабочие зарабатывают меньше, чем эстонцы на клубничных полях или любом другом сельскохозяйственном ручном труде. В связи с этим правительство изменило закон, чтобы те иностранцы зарабатывали столько же, иначе визу им не выдадут. Люди из более бедных стран в большинстве своём готовы делать то, что эстонцы не стали бы делать, потому что они редко чувствовали ”удовольствие” от отсутствия еды и жизни в плохом обществе”.

Останутся ли в Эстонии после учёбы?

Собираются ли наши интервьюируемые оставаться в Эстонии после учебы? ”Не думаю, что останусь в Эстонии на долгий период времени”, — говорит молодой человек из Индии. Студент из Бразилии размышляет: ”Это вопрос, в ответе на который я ещё не уверен. Я бы сказал, что любое место в Европе подойдет мне, но, конечно, Эстония является одним из основных вариантов. Я не знаю, что меня ждёт в будущем, что угодно может случиться. Надеюсь, что после того, как я получу диплом, я открою для себя новые места в Эстонии и в Европе”. Студент IT-курса более уверен в ответе: ”Да, я планирую остаться здесь. Эстония — очень благоприятная среда для ведения бизнеса. Здесь уже очень хорошо развита IТ-среда. Поскольку я работаю в этой сфере, я чувствую, что здесь для меня есть очень неплохие перспективы и может быть даже буду управлять своей компанией в будущем”. ”Я уже сейчас слежу за политической и экономической обстановкой в стране. Думаю, что если ситуация в Эстонии улучшится, то я был бы рад продолжать жить и работать здесь. Но если дела будут идти хуже, чем они идут сейчас, скорее всего я буду планировать переезд в другую страну. Один из вариантов — это Дания. У них тоже неплохо развита IT-сфера и высокий уровень жизни”, — поделился последний из опрашиваемых.

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