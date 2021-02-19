”В общественном транспорте люди не хотят садиться рядом с иностранцами”. Как студенты из стран Азии и Африки учатся в Эстонии

Суровость погоды отмечает и выходец из Бангладеш: ”Учебная среда, общежитие, университет — всё хорошо. Однако температура воздуха комфортна здесь только летом. Зима для меня, как для человека из страны с более тёплым климатом, довольно жёсткая”. Сейчас он получает магистерскую степень в IT, но подрабатывает так же в ресторане.
На вопрос, что было наиболее сложным при переезде и адаптации, все отвечают, что в первую очередь это язык, а вернее, его отсутствие. С этим возникают сложности как при устройстве на работу (предложений только для англоязычных очень мало), так и в принципе при попытке интегрироваться в общество. Один из интервьюируемых рассказал: ”Пример, который первым приходит мне в голову, это то, что некоторые эстонцы не скажут вам всё, что знают. Большинство из них исключат вас из некоторых разговоров, в результате чего вам, скорее всего, придётся выполнять более тяжёлую работу”.
Ксенофобия и расизм
”Сталкивались ли вы с какого-либо рода ксенофобией (боязнь, неприязнь к чужому — прим. ред.), дискриминацией и считаете ли, что оба пункта являются проблемными для нашего общества?” — поинтересовалась я. Двое ответили, что не сталкивались лично, но слышали о случае избиения темнокожего молодого человека, которое произошло несколько месяцев назад. Студент из Бангладеш сказал: ”Я не нахожу такой проблемы, но заметил, что в общественном транспорте люди не хотят садиться рядом с иностранцами”.
Двое других, ответивших положительно, рассказали про свой не самый позитивный опыт. ”Было несколько случаев, когда я сталкивался с расизмом во время работы или просто гуляя по улице. Я думаю, что Эстония ещё не привыкла к иностранцам, и люди немного консервативно относятся к нам. Я не думаю, что это большая проблема, но нельзя отрицать, что это то, с чем приезжие сталкиваются в определённый момент времени”, — говорил молодой человек из Индии. Аналогичного мнения придерживался и студент из Бразилии: ”Я вижу, как некоторые люди поддерживают расизм и ксенофобию. Даже в правительстве есть люди, придерживающиеся таких же взглядов. Поэтому я не удивляюсь, увидев подобные вещи”.
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