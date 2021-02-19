”В общественном транспорте люди не хотят садиться рядом с иностранцами”. Как студенты из стран Азии и Африки учатся в Эстонии

По данным на 2019 г. в Эстонии было зарегистрировано более 32 тысяч запросов на кратковременную рабочую визу. Предполагаю, что по состоянию на 2020 г. эти цифры могли значительно сократиться из-за пандемии. Но факт остаётся фактом: иностранцы продолжают ехать в Эстонию. Лично для меня большой интерес представляет их жизнь. Зачастую приезжим не остаётся ничего другого, кроме как держаться вместе, своими группами, ведь влиться в совершенно новое общество со своим языком и культурой не так легко. С какими сложностями они сталкиваются?

Поскольку самой распространённой мотивацией для приезда является учеба в университете, стоимость которой у нас одна из самых низких в Европе, то поговорим о студентах. Во время учёбы большинство подрабатывает, ведь средняя цена обучения составляет 1660 евро в год, а цены на аренду и продуктовую корзину недёшевы.

Я побеседовала с четырьмя молодыми людьми на условиях анонимности и расспросила их о жизни и опыте работы в Эстонии. Все, с кем я разговаривала, являются студентами, помимо учебы работающими на полставки в основном в ресторанах или точках быстрого питания. Двое из опрошенных изучают IT, но только один из них уже работает по специальности. Он родом из Египта, приехал в Эстонию получать магистерскую степень, а сейчас является вполне состоявшимся сотрудником IT-компании. Эстония знаменита как "э-государство", поэтому студентов и специалистов именно этой отрасли к нам приезжает немало.

Первое впечателение

В ходе разговора практически все упоминали, что первое впечатление об Эстонии было хорошее. ”Приехав в Эстонию в январе 2019 года, почувствовав холод, увидев столько снега, всё, что я мог сказать себе, было ”вау, это потрясающе!””, — поделился один из опрашиваемых. Родившись в Бразилии, он успел пожить в таких странах, как Аргентина, Америка и даже Южная Корея. ”Я приехал в Эстонию за новым началом, новой эрой моей жизни”, — рассказывает нынешний студент уже второго курса cross-media в BFM. Параллельно он работает на полставки в небольшом ресторане на кухне. Деньги нужны в первую очередь на аренду квартиры и оплату учёбы. ”Со временем привыкаешь к тому, что тебя окружает. Конечно, мнение изменилось. В чём-то в лучшую сторону, в чём-то в худшую. Я думал, что жизнь здесь будет легче и деньги не будут проблемой, но на деле оказалось всё наоборот и реальность научила меня больше ценить то, что я имею”, — поделился студент.