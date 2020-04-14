Тест-драйв от RusDelfi: Неделя с флагманом Huawei P40 Pro

Размер телефона 158.2 × 72.6 × 8.95 мм (вес 203 гр). В мужской руке телефон лежит удобно и если приноровиться, то пользоваться одной рукой возможно. Он немного тяжеловат, но к этому быстро привыкаешь.
Снизу у смартфона расположен динамик (он здесь один, поэтому нет стереозвука, так как основной разговорный динамик спрятан под дисплеем), разъём type-с для зарядки (либо подключения наушников или внешних накопителей, а также подключения смартфона к проектору или телевизору через кабель), далее расположен микрофон и слот для sim карты (можно вставить 2 штуки, одна из них будет поддерживать передачу данных 5G), к сожалению места для карточки памяти здесь не предусмотрено.
С правого бока находится кнопка громкости и кнопка включения (с красной вставкой)
С левого бока элементов нет.
Сверху же расположился второй микрофон и инфракрасный датчик (который даёт возможность использовать смартфон вместо пульта от бытовой техники, кстати, очень удобная функция, особенно если пульт потерялся или в нём сели батарейки)
Спереди у телефона двойная селфи-камера и датчики обнаружения лица.
Смартфон защищен по стандарту IP68, то есть он выдерживает погружение в воду на глубину более 1 метра.
Экран
Давайте поговорим про экран, ведь это то, куда мы обращаем своё внимание больше всего при взаимодействии с устройством. Диагональ экрана 6.58 дюйма, что довольно прилично, а его рамки загнуты со всех сторон, благодаря этому палец легче скользит при выполнении разных жестов управления. При первом взгляде на экран бросается вырез под селфи камеры, тут он довольно большой (его можно замаскировать в настройках, тогда верхняя часть будет чёрной и на ней останется только время и заряд батареи)
Качество экрана на высоте, у него хорошая контрастность и яркости хватает практически во всех условиях, только на ярком солнце он сильно бликует и ему немного не хватает яркости. Скорость обновления экрана можно выбрать и поставить 90 Гц для более плавной анимации. Разрешение экрана 2640х1200. Есть режимы защиты зрения, при котором фильтруется УФ-излучение и уменьшается мерцание экрана для снижения усталости глаз. Можно выбрать тёмный режим интерфейса для экономии батареи и и комфортного использования телефона при малом освещении.
На большом экране смартфона Huawei P40 pro удобно работать с несколькими приложениями, одновременно возможно открыть два в режиме разделённого экрана (можно выбрать сколько места займёт каждое из них), а также открыть третье (к примеру, калькулятор, как на скриншоте) и перемещать его в нужное место и при ненадобности закрыть.
Производительность
Оперативная память 8 GB, а накопитель на 256 GB. Процессор собственной разработки Kirin 990 5G, поддерживает технологию Wi-Fi 6 Plus 160 МГц, обеспечивая скорость передачи данных до 2400 Гбит/сек. Думаю, нет смысла вдаваться в подробности и проводить синтетические тесты, ведь на деле всё работает очень шустро и никаких проблем за неделю использования я не заметил.
Камеры
В современных аппаратах упор, в основном, делается именно на камеры, на их количество и качество. Тут 4 камеры сзади и 2 спереди. Huawei P40 Pro оснащён системой камер Leica Quad, в которой находится суперсенсорная широкоугольная кинокамера (40 MP , f/1.8 – Cine Camera), трехмерная камера с распознаванием глубины (3D Depth), основная камера (50 MP, f/1.9, OIS, основная камера) и телефото камера с 50-кратным зумом (12 MP, f/3.4) Вот пример фотографии с зумом в 50x (слева фото на широкоугольную камеру, справа максимальный зум 50x)
Пример 2. (стрелка показывает место, где сидит птица)
Как вы можете увидеть, приближение действительно мощное, хотя результат всё же получается не идеальным. На мой взгляд для смартфона это очень достойный результат. Понятно, что такие фото особо не выставить в социальные сети, зато для личного пользования, чтобы, например, рассмотреть что-то поближе, однозначно подойдёт. В камере присутствует ночной режим.
Пример работы ночного режима слева (ночной режим Huawei, по центру обычный режим Samsung s10, справа ночной режим Samsung s10).
Тут видно насколько у Huawei лучше работает ночной режим при малом освещении. На фото практически нет шумов и оно более чёткое.
Помимо стандартных режимов, таких как фото, видео, портрет, есть много дополнительных (смотрите на фото)
Из интересных режимов хочется отметить “замедление”, здесь оно достигает значения в 32 раза, то есть 7 680 кадров в секунду, что очень медленно, к примеру у флагмана Samsung s20 ultra 960 кадров в секунду, а у iPhone 11 pro max всего 240 кадров.
Пример видео в замедлении
Селфи камера работает хорошо, и делает достойные фото.
Ниже пример с включенной функцией улучшения кожи.
Зарядка
Батарея смартфона 4200 мАч и заряжается через комплектный адаптер SuperCharge 40 ватт от 0 до 100% всего за 65 минут. Также поддерживается беспроводная (до 27 ватт) и обратная беспроводная зарядка (то есть от телефона можно заряжать другие устройств, поддерживающие беспроводную зарядку).
Дополнительно
Разблокировать телефон можно несколькими способами, начиная от пароля и до распознавания лица (кстати, теперь разблокировать лицом можно даже в полной темноте, для этого есть специальный датчик, он загорается красным огоньком, такая функция очень порадовала) и с помощью датчика отпечатка пальца встроенного в экран.
Смартфон можно проецировать на внешний дисплей как с помощью провода, так и без него. Есть варианты клонирования экрана телефона, а также “режим рабочего стола”, когда внешний дисплей превращается в аналог компьютера, а телефон выступает в качестве тачпада и клавиатуры.
Ещё из интересных фишек- приложение “Измерение с AR”, где с помощью дополненной реальности можно рассчитать длину, площадь, объём объекта или рост человека. Данные получаются примерные, но если приноровиться, то можно довольно точно высчитывать нужные вам. Пример измерения объёма корзины для белья на фото.
Самое большой огорчение- это отсутвие серсисов google, таких как google аккаунт (то есть невозможно со старого телефона перекинуть автоматически контакты и данные), почтовое приложение gmail (у huawei есть своё, куда можно добавить почту на gmail, но оно не сравнится с гугловским по удобству), youtube (его можно только открыть в браузере,что не очень удобно зато, google chrome использовать на смартфоне можно), отсутствует возможность пользоваться магазином приложений play market, есть вариант использовать huawei app gallery (оно активно развивается и там появляется много приложений, но с play market оно не скоро сможет конкурировать), также без доступа к сервисам google не все приложения будут открываться, даже если их просто скачать из интернета.
Чтобы перекинуть данные со старого телефона на новый есть приложение Phone Clone, оно отлично и быстро работает без проводов, но нужно интернет соединение, также его придётся установить и на старый телефон. К сожалению, данное приложение не переносит ни контакты, ни сообщения. Чтобы перенести контакты мне пришлось делать импорт через bluetooth.
Цвета
Huawei P40 Pro и Huawei P40 предлагаются в трех классических глянцевых расцветках – Ледяной белый (Ice White), Серый и Черный.
У меня был серый, он красиво переливается и выглядит стильно.
Цены
Huawei P40 продается в Эстонии за 799€, а P40 Pro за 1049€.
Выводы
Смартфон получился очень интересным с качественным экраном, хорошими камерами и всеми фишками флагманских смартфонов 2020 года, но отсутствие Google сервисов делает его не очень удобным в повседневной эксплуатации, особенно, если у вы активно пользуетесь Google, как я.
Рошаль о коронавирусе и страхах: россияне должны знать правду
В Формуле 1 работают над разными вариантами календаря
Как избежать заражения коронавирусом в магазине: совет от Рошаля
"Сейчас завизжали по-свинячьи, завтра – замурлыкаем"