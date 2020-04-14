Тест-драйв от RusDelfi: Неделя с флагманом Huawei P40 Pro

Я неделю активно пользоваться смартфоном P40 Pro, про который хочу вам рассказать.

Комплект коробки:

Смартфон

Прозрачный силиконовый защитный чехол

Адаптер питания (на 40 ватт)

Кабель USB-С на USB-A (для зарядки и передачи данных)

Наушники с usb type-c

Скрепка (для открытия лотка sim карты)

Инструкция

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Внешний вид



Размер телефона 158.2 × 72.6 × 8.95 мм (вес 203 гр). В мужской руке телефон лежит удобно и если приноровиться, то пользоваться одной рукой возможно. Он немного тяжеловат, но к этому быстро привыкаешь.

Снизу у смартфона расположен динамик (он здесь один, поэтому нет стереозвука, так как основной разговорный динамик спрятан под дисплеем), разъём type-с для зарядки (либо подключения наушников или внешних накопителей, а также подключения смартфона к проектору или телевизору через кабель), далее расположен микрофон и слот для sim карты (можно вставить 2 штуки, одна из них будет поддерживать передачу данных 5G), к сожалению места для карточки памяти здесь не предусмотрено.

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С правого бока находится кнопка громкости и кнопка включения (с красной вставкой)

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С левого бока элементов нет.

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Сверху же расположился второй микрофон и инфракрасный датчик (который даёт возможность использовать смартфон вместо пульта от бытовой техники, кстати, очень удобная функция, особенно если пульт потерялся или в нём сели батарейки)

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Спереди у телефона двойная селфи-камера и датчики обнаружения лица.

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Смартфон защищен по стандарту IP68, то есть он выдерживает погружение в воду на глубину более 1 метра.

Экран

Давайте поговорим про экран, ведь это то, куда мы обращаем своё внимание больше всего при взаимодействии с устройством. Диагональ экрана 6.58 дюйма, что довольно прилично, а его рамки загнуты со всех сторон, благодаря этому палец легче скользит при выполнении разных жестов управления. При первом взгляде на экран бросается вырез под селфи камеры, тут он довольно большой (его можно замаскировать в настройках, тогда верхняя часть будет чёрной и на ней останется только время и заряд батареи)