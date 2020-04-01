01.04.2020, 08:50

Распаковка и обзор SAMSUNG GALAXY Z FLIP: складной экран и приятные бонусы


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Распаковка и обзор SAMSUNG GALAXY Z FLIP: складной экран и приятные бонусы
Фото автора статьиPhoto by Georgi Kaljakin

Давайте ближе познакомимся с новинкой этого сезона смартфоном SAMSUNG GALAXY Z FLIP. Это первый в нашей стране смартфон с гнущимся экраном, который можно приобрести в магазине.

Итак, распаковка!

Что в коробке?

  • Смартфон
  • Наушники (type-c) + сменные амбушюры
  • Провод usb-с на usb-a (для передачи данных и зарядки)
  • Зарядное устройство на 15 ватт (заряжает этот смартфон на 100% за 75 минут)
  • Переходник usb type с на usb type-a (нужен для того, чтобы, например, быстро и без интернета перекинуть данные с вашего старого телефона, в котором есть type-с на новый, либо для подключения обычной флешки или жёсткого диска напрямую к смартфону)
  • Пластиковый чехол (приятный бонус)
  • Булавка для замены sim-карты
  • Инструкции
Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin
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Основная фишка смартфона — это, конечно же, гнущийся экран.

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

В чём удобство такого экрана?

Во-первых его можно сложить, и в таком виде экран не поцарапается и не испортится во время переноски.

Во-вторых, в сложенном состоянии телефон занимает в 2 раза меньше места (в сравнении со схожим по габаритам смартфоном) и легко помещается в небольшие карманы, хотя за счёт своей конструкции он довольно толстый и, например, в джинсах заметен больше, нежели классические смартфоны.

В-третьих, на таком экране удобно и продуктивно работать с двумя приложениями одновременно, благодаря технологии разделенного экрана (пример на фото)

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

В-четвертых, в полуоткрытом положении телефон удобно стоит на столе, что позволяет использовать его для видеозвонков и селфи без рук, при этом, в верхней части отображается фото или видео, а в нижней элементы управления.

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Ну и, наконец, гнущийся экран — это просто круто, на вас точно будут обращать внимание, когда вы откроете смартфон (проверено на себе).

При первом включении появляется такой экран с напоминание, как обращаться с устройством, чтобы оно служило вам верой и правдой долгое время.

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Механизм раскрытия экрана крепкий, телефон открывается с небольшим усилием и фиксируется в нескольких положениях (компания Samsung обещает до 200 тыс. складываний). Если немного приноровиться, то телефон можно открывать и закрывать одной рукой, что довольно удобно.

На месте сгиба экрана есть полоса, она обусловлена технологией, по началу бросается в глаза, особенно при выключенном экране и чувствуется при касании, но к этому привыкаешь и при просмотре контента её практически не заметно.

В разложенном состоянии экран имеет приличные 6,7 дюйма (соотношение сторон 21,9:9, технология SuperAMOLED, плотность пикселей 425 ppi)

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin
Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

На таком экране помещается много информации, особенно удобно для просмотра браузера и ленты социальных сетей, с другой стороны из-за того, что экран довольно вытянутый, при просмотре видео с боков будут оставаться довольно толстые чёрные линии. При желании картинку можно растянуть, чтобы она занимала весь экран, но тогда обрезается часть картинки сверху и снизу.

Ещё из интересных решений — это небольшой наружный экран (размер 1,1 дюйма, цветной, сенсорный)

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Он удобен в закрытом состоянии устройства для просмотра даты, времени, процента батареи. На нём можно увидеть уведомления, ответить на звонок (при этом включится громкая связь), либо отклонить звонок.

С правого бока телефона находятся клавиши управления громкостью и кнопка включения со встроенным датчиком отпечатка пальца.

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Левый бок остался пустым, а снизу расположился основной динамик и единственный разъём type-c для питания, наушников и подключения других устройств (например проектора, экрана телевизора, внешних накопителей)

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Помимо быстрой проводной зарядки, Z flip поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку (то есть может заряжать другие устройства с поддержкой беспроводной зарядки, такие как наушники, умные часы, другие телефоны)

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin
Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

К сожалению, в данной модели нет возможности вставить карту памяти, но многим такая возможность и не понадобится. Ведь в устройстве 256 ГБ быстрой встроенной памяти, чего более чем достаточно для комфортного использования.

У SAMSUNG GALAXY Z FLIP две камеры, задняя с двойным модулем, где основной модуль широкоугольный 12 MP и другой ультра широкоугольный 123 градуса также 12 MP. Фронтальная камера встроена в экран и находится по середине экрана, она 10 MP с эффектом боке (размытие фона) и другими эффектами.

Видео съёмка ведётся максимально в разрешении 4K.

Из новых режимов «мультикадр», при одном нажатии телефон делает одновременно и фото и видео, применяет разные фильтры и затем выдает результаты, где вы можете выбрать именно то, что вам понравится.

Пример фотографий в ночное время:

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Фото с ультра широкоугольной камеры

Фото с основной камеры

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Телефон поддерживает 2 sim-карты физическую и e-sim, технологию NFC (бесконтактная оплата, обмен данными).

Для разблокировки телефона можно использовать распознавание лица, отпечаток пальца, пароль или рисунок.

Samsung Z Flip доступен в двух цветах чёрном и фиолетовом (Mirror Black, Mirror Purple) по цене 1499 евро.

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

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