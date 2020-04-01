Распаковка и обзор SAMSUNG GALAXY Z FLIP: складной экран и приятные бонусы

Итак, распаковка!

Что в коробке?

Смартфон

Наушники (type-c) + сменные амбушюры

Провод usb-с на usb-a (для передачи данных и зарядки)

Зарядное устройство на 15 ватт (заряжает этот смартфон на 100% за 75 минут)

Переходник usb type с на usb type-a (нужен для того, чтобы, например, быстро и без интернета перекинуть данные с вашего старого телефона, в котором есть type-с на новый, либо для подключения обычной флешки или жёсткого диска напрямую к смартфону)

Пластиковый чехол (приятный бонус)

Булавка для замены sim-карты

Инструкции

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Основная фишка смартфона — это, конечно же, гнущийся экран.

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

В чём удобство такого экрана?

Во-первых его можно сложить, и в таком виде экран не поцарапается и не испортится во время переноски.

Во-вторых, в сложенном состоянии телефон занимает в 2 раза меньше места (в сравнении со схожим по габаритам смартфоном) и легко помещается в небольшие карманы, хотя за счёт своей конструкции он довольно толстый и, например, в джинсах заметен больше, нежели классические смартфоны.

В-третьих, на таком экране удобно и продуктивно работать с двумя приложениями одновременно, благодаря технологии разделенного экрана (пример на фото)

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

В-четвертых, в полуоткрытом положении телефон удобно стоит на столе, что позволяет использовать его для видеозвонков и селфи без рук, при этом, в верхней части отображается фото или видео, а в нижней элементы управления.

Фото автора статьи Photo by Georgi Kaljakin

Ну и, наконец, гнущийся экран — это просто круто, на вас точно будут обращать внимание, когда вы откроете смартфон (проверено на себе).