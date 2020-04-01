Распаковка и обзор SAMSUNG GALAXY Z FLIP: складной экран и приятные бонусы

Давайте ближе познакомимся с новинкой этого сезона смартфоном SAMSUNG GALAXY Z FLIP. Это первый в нашей стране смартфон с гнущимся экраном, который можно приобрести в магазине.
Итак, распаковка!
Что в коробке?
Смартфон
Наушники (type-c) + сменные амбушюры
Провод usb-с на usb-a (для передачи данных и зарядки)
Зарядное устройство на 15 ватт (заряжает этот смартфон на 100% за 75 минут)
Переходник usb type с на usb type-a (нужен для того, чтобы, например, быстро и без интернета перекинуть данные с вашего старого телефона, в котором есть type-с на новый, либо для подключения обычной флешки или жёсткого диска напрямую к смартфону)
Основная фишка смартфона — это, конечно же, гнущийся экран.
В чём удобство такого экрана?
Во-первых его можно сложить, и в таком виде экран не поцарапается и не испортится во время переноски.
Во-вторых, в сложенном состоянии телефон занимает в 2 раза меньше места (в сравнении со схожим по габаритам смартфоном) и легко помещается в небольшие карманы, хотя за счёт своей конструкции он довольно толстый и, например, в джинсах заметен больше, нежели классические смартфоны.
В-третьих, на таком экране удобно и продуктивно работать с двумя приложениями одновременно, благодаря технологии разделенного экрана (пример на фото)
В-четвертых, в полуоткрытом положении телефон удобно стоит на столе, что позволяет использовать его для видеозвонков и селфи без рук, при этом, в верхней части отображается фото или видео, а в нижней элементы управления.
Ну и, наконец, гнущийся экран — это просто круто, на вас точно будут обращать внимание, когда вы откроете смартфон (проверено на себе).
При первом включении появляется такой экран с напоминание, как обращаться с устройством, чтобы оно служило вам верой и правдой долгое время.
Механизм раскрытия экрана крепкий, телефон открывается с небольшим усилием и фиксируется в нескольких положениях (компания Samsung обещает до 200 тыс. складываний). Если немного приноровиться, то телефон можно открывать и закрывать одной рукой, что довольно удобно.
На месте сгиба экрана есть полоса, она обусловлена технологией, по началу бросается в глаза, особенно при выключенном экране и чувствуется при касании, но к этому привыкаешь и при просмотре контента её практически не заметно.
В разложенном состоянии экран имеет приличные 6,7 дюйма (соотношение сторон 21,9:9, технология SuperAMOLED, плотность пикселей 425 ppi)
На таком экране помещается много информации, особенно удобно для просмотра браузера и ленты социальных сетей, с другой стороны из-за того, что экран довольно вытянутый, при просмотре видео с боков будут оставаться довольно толстые чёрные линии. При желании картинку можно растянуть, чтобы она занимала весь экран, но тогда обрезается часть картинки сверху и снизу.
Ещё из интересных решений — это небольшой наружный экран (размер 1,1 дюйма, цветной, сенсорный)
Он удобен в закрытом состоянии устройства для просмотра даты, времени, процента батареи. На нём можно увидеть уведомления, ответить на звонок (при этом включится громкая связь), либо отклонить звонок.
С правого бока телефона находятся клавиши управления громкостью и кнопка включения со встроенным датчиком отпечатка пальца.
Левый бок остался пустым, а снизу расположился основной динамик и единственный разъём type-c для питания, наушников и подключения других устройств (например проектора, экрана телевизора, внешних накопителей)
Помимо быстрой проводной зарядки, Z flip поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку (то есть может заряжать другие устройства с поддержкой беспроводной зарядки, такие как наушники, умные часы, другие телефоны)
К сожалению, в данной модели нет возможности вставить карту памяти, но многим такая возможность и не понадобится. Ведь в устройстве 256 ГБ быстрой встроенной памяти, чего более чем достаточно для комфортного использования.
У SAMSUNG GALAXY Z FLIP две камеры, задняя с двойным модулем, где основной модуль широкоугольный 12 MP и другой ультра широкоугольный 123 градуса также 12 MP. Фронтальная камера встроена в экран и находится по середине экрана, она 10 MP с эффектом боке (размытие фона) и другими эффектами.
Видео съёмка ведётся максимально в разрешении 4K.
Из новых режимов «мультикадр», при одном нажатии телефон делает одновременно и фото и видео, применяет разные фильтры и затем выдает результаты, где вы можете выбрать именно то, что вам понравится.
Пример фотографий в ночное время:
Фото с ультра широкоугольной камеры
Фото с основной камеры
Телефон поддерживает 2 sim-карты физическую и e-sim, технологию NFC (бесконтактная оплата, обмен данными).
Для разблокировки телефона можно использовать распознавание лица, отпечаток пальца, пароль или рисунок.
Samsung Z Flip доступен в двух цветах чёрном и фиолетовом (Mirror Black, Mirror Purple) по цене 1499 евро.
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