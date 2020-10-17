Кошелек больше не нужен? Рассказываем о способах оплатить покупку с помощью смартфона

Технологии развиваются очень стремительно и когда появился смартфон, то он заменил нам много полезных вещей, таких как фотоаппарат, фонарик, калькулятор, календарь и много другое. Теперь пришла очередь и кошелька с карточками.
Для оплаты через смартфон нужно:
Встроенный в телефоне чип NFC, для бесконтактного обмена данными (он есть во многих телефонах среднего и дорогого сегмента), есть ли он у вас можете посмотреть в настройках телефона
Приложение для мобильных платежей (об этом дальше в статье)
На данный момент в Эстонии есть несколько возможностей оплаты товаров и услуг через смартфон. Первый вариант подходит для владельцев iPhone и других гаджетов корпорации Apple.
Оплата в устройствах Apple
Для ”яблочных” гаджетов существует бесконтактная оплата Apple Pay. Она работает во всех современных моделях iPhone, Apple Watch, iPad и компьютерах фирмы apple. Подробный список совместимых устройств можно найти здесь, а так же должна быть установлена последняя версия операционной системы.
В Эстонии технологию Apple Pay на данный момент поддерживают такие фирмы как LHV Pank, Swedbank AS, Citadele Banka, Inbank, Bank of America, Curve, iCard, Monese, N26, Revolut, TransferWise. То есть, если вы клиент какого-то из этих учреждений, то можете пользоваться технологией оплаты Apple Pay.
Платежи Apple Pay принимают бесконтактные терминалы по всему миру, а также приложения и интернет-страницы тех продавцов, у которых имеется маркировка Apple Pay. Выглядит она так:
Как заявляют 3 крупных банка, поддерживающие эту технологию в нашей стране, а именно Swedbank, LHV и Citadele, что у Apple Pay нет стандартных лимитов на покупки, а применяются лимиты конкретной карточки и их можно изменить в интернет-банке или мобильном приложении самого банка.
Для пользования Apple Pay через Эстонские банки вам нужны:
Совместимое устройство apple
Карточка MasterCard с активной функцией бесконтактных платежей
Доступ в интернет-банк или мобильное приложение банка. (кстати, приложение должно быть последней версии доступной на данный момент)
Активированная функция интернет-покупок
Чтобы добавить карточку в приложение, например, банка Swedbank, достаточно выполнить эти простые 7 шагов:
Скачать приложение Swedbank
Открыть это приложение
Авторизоваться в приложении
Выбрать в меню ”Карты”
Нажать ”Добавить в: Apple Wallet”
Нажать ”Далее”
Прочитать условия пользования и согласиться с ними.
После этого ваша карточка добавлена в Apple Wallet. И вы сразу можете пользоваться услугой бесконтактной оплаты apple.
У других банков порядок действий примерно такой же.
Также можно добавить свою карточку через официальное приложение фирмы Apple, которое называется Wallet, оно стандартное и уже встроено в операционную систему.
Для этого вначале нужно проверить, что Вы подтвердили номер телефона. Если Ваш номер не подтверждён, то войдите в интернет-банк, откройте свои контактные данные и подтвердите номер телефона.
Затем выполнить эти 8 шагов:
Открыть приложение Wallet (оно изначально уже скачано на ваших гаджетах)
Нажать на значок ”+”.
Нажать ”Продолжить” (”Continue”).
Выбрать Swedbank.
Отсканировать банковскую карточку.
Проверить срок действия карточки и добавить код CVV.
Прочитать условия пользования и согласиться с ними.
И тогда карточка добавиться в приложение Wallet.
Теперь, о том как пользоваться услугой apple pay на смартфоне с технологией Face ID
Два раза нажать на боковую кнопку iPhone
Поднести устройство к лицу и разблокировать его с Face ID или паролем
Поднести телефон к терминалу, которые поддерживает бесконтактные платежи
Дождаться надпись ”Готово” (”Done”)
В случае, если у вас смартфон с Touch ID, то действия будут аналогичными, только вместо двух нажатий на боковую кнопку, нужно 2 раза нажать на touch ID.
Если вы желаете оплатить покупку часами от фирмы Apple, такая возможность тоже есть. Для этого предварительно нужно добавить свою платёжную карту в приложение wallet и синхронизировать часы с телефоном. После этого на часах дважды нажать на боковую кнопку и поднести их к терминалу оплаты, если всё сработало, то часы завибрируют.
Более подробно о настройке apple pay можете посмотреть на их сайте.
Оплата в смартфонах Android
Для владельцев смартфонов с операционной системой Android для оплаты существуют такие технологии как Google Pay, Samsung Pay, Huawei Pay и другие, но, к сожалению, в Эстонии они пока недоступны.
Зато некоторые крупные банки предлагают функцию мобильных платежей. В SEB банке функцией мобильного бесконтактного платежа могут воспользоваться клиенты, имеющие заключенный договор на интернет-банк и дебетовую или кредитную карту Mastercard причём карта не обязательно должна быть с функцией бесконтактных платежей.
А в Swedbank для того, чтобы совершить мобильный бесконтактный платёж нужна выданная Swedbank активированная банковская карточка MasterCard, позволяющая совершать бесконтактные платежи, в которой функция бесконтактных платежей карточки должна быть активна. На картинке список карточек, которые можно использовать для мобильных платежей
Совершить бесконтактный платёж можно через приложения Swedbank. Для этого войдите в приложение Swedbank, нажмите на кнопку ”Оплатить этой картой” рядом с карточкой и следуйте инструкциям.
Лимиты на мобильные платежи.
У SEB банка покупки до 25 евро не нужно подтверждать паролем, при оплате от 25 до 150 евро всегда нужен pin-код мобильного приложения. Больше 150 евро нельзя совершать оплату.
В Swedbank при подтверждении платежа с помощью биометрии действует Ваш обычный лимит для карточки. Вы можете совершать платежи на сумму до 50 €, пока не достигните лимита в 150 €. Для того чтобы обнулить лимит, авторизуйтесь приложении Swedbank или подтвердите операцию с помощью биометрии.
Скачайте мобильное приложение ”Swedbank Eestis” Определите ”Swedbank” в качестве основного приложения для расчетов И выберите карту MasterCard с функцией бесконтактных расчетов для совершения покупок.
Платежи с помощью смарт-часов
Помимо оплаты часамы фирмы apple с помощью Apple Pay, банк Swedbank поддерживает технологии: Garmin pay для совместимых часов фирмы Garmin (через приложение Garmin Connect) и Fitbit pay соответственно для подходящих часов Fitbit (через приложение Fitbit)
Что нужно:
Смарт-часы Garmin или Fitbit, которые поддерживают функциональность бесконтактных платежей.
Карта Swedbank Mastercard с активированной функцией бесконтактных платежей.
Нужно быть пользователем интернет-банка и мобильного приложения Swedbank.
Мобильное приложение Garmin Connect или Fitbit (в зависимости от марки часов) должно быть установлено и синхронизировано с часами, кроме того, бесконтактная карта Swedbank Mastercard должна быть зарегистрирована в разделе кошелька приложения.
При оплате покупок смарт-часами Garmin или Fitbit действуют стандартные лимиты на оплату покупок по карте.
Приложение для Android и iOS
Также на Эстонском рынке работает такая услуга как mtasku, её основной плюс в том, что она поддерживает обе основные операционные системы google Android и apple iOS.
Mtasku- это кошелёк в смартфоне, в котором, помимо платёжных карт можно хранить различные клиентские карты, подарочные карты, а также проездную карту Ühiskaart.
Приложение mtasku бесплатное и поддерживает платежные карты MasterCard или Visa любых Эстонских банков.
Другой плюс приложения в том, что оно простое и понятное. В него легко добавить карты и использовать их.
Интерфейс приложения выглядит так:
У меня добавлена платёжная карточка Swedbank, карта клиента Partnerkaart и проездная карта.
В приложении также можно просматривать историю сделок и подробно смотреть свои чеки, что очень удобно.
Как использовать mTasku:
Скачайте приложение mTasku и зарегистрируйтесь.
Внесите в mTasku нужные Вам банковские и клиентские карты.
Для оплаты запустите в приложении сканер QR-кодов и просканируйте код либо прикоснитесь телефоном к NFC-метке.
Выберите нужную карту клиента (отметьте карту, коснувшись её на экране).
Выберите нужную платёжную карту.
Подтвердите платёж, нажав на кнопку ”Оплатить”.
Теперь вы знаете о разных способах оплаты через мобильные устройства. А значит кошелёк в привычном его понимании для оплаты вам больше не нужен. Идите в ногу со временем и используйте современные технологии.
Если вы знаете другие способы, которые работают у нас в стране- пишите в комментариях.
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