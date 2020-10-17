Кошелек больше не нужен? Рассказываем о способах оплатить покупку с помощью смартфона

Для оплаты через смартфон нужно:

Встроенный в телефоне чип NFC, для бесконтактного обмена данными (он есть во многих телефонах среднего и дорогого сегмента), есть ли он у вас можете посмотреть в настройках телефона

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Приложение для мобильных платежей (об этом дальше в статье)

И перенесённая в приложение платёжная карта

На данный момент в Эстонии есть несколько возможностей оплаты товаров и услуг через смартфон. Первый вариант подходит для владельцев iPhone и других гаджетов корпорации Apple.

Оплата в устройствах Apple

Для ”яблочных” гаджетов существует бесконтактная оплата Apple Pay. Она работает во всех современных моделях iPhone, Apple Watch, iPad и компьютерах фирмы apple. Подробный список совместимых устройств можно найти здесь, а так же должна быть установлена последняя версия операционной системы.

В Эстонии технологию Apple Pay на данный момент поддерживают такие фирмы как LHV Pank, Swedbank AS, Citadele Banka, Inbank, Bank of America, Curve, iCard, Monese, N26, Revolut, TransferWise. То есть, если вы клиент какого-то из этих учреждений, то можете пользоваться технологией оплаты Apple Pay.

Платежи Apple Pay принимают бесконтактные терминалы по всему миру, а также приложения и интернет-страницы тех продавцов, у которых имеется маркировка Apple Pay. Выглядит она так:

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Как заявляют 3 крупных банка, поддерживающие эту технологию в нашей стране, а именно Swedbank, LHV и Citadele, что у Apple Pay нет стандартных лимитов на покупки, а применяются лимиты конкретной карточки и их можно изменить в интернет-банке или мобильном приложении самого банка.

Для пользования Apple Pay через Эстонские банки вам нужны:

Совместимое устройство apple

Карточка MasterCard с активной функцией бесконтактных платежей

Доступ в интернет-банк или мобильное приложение банка. (кстати, приложение должно быть последней версии доступной на данный момент)

Активированная функция интернет-покупок

Чтобы добавить карточку в приложение, например, банка Swedbank, достаточно выполнить эти простые 7 шагов: