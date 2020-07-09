"Три секунды не должны были случиться". Почему против СССР не сыграл лучший американский центровой

Историю подготовки сборной СССР современные болельщики знают в основном из ставшего знаменитым фильма "Движение вверх". Но что за сборная противостояла лучшей команде Европы в финале Олимпийских игр? Звезды НБА или никому не известные студенты?

Об этом в своем фэйсбуке рассказал российский спортивный журналист Владимир Титоренко.

"18 июля (за месяц до вылета в Мюнхен — прим. RusDelfi) самый результативный игрок олимпийских разборок центровой Свен Нэйтер принял решение покинуть сборную.

Это была суперсенсация. Друзья говорили, что ничего не понимают. Он мечтал об Олимпиаде, хотел говорить в Мюнхене по-немецки, этот язык учил в школе, а после Игр собирался в Амстердам (откуда родом) навестить деда.

Через пару дней вскрылась правда. Вы не поверите! Наши игроки будут смеяться. Нэйтер начал стремительно терять вес. С начала сбора похудел на 9 кг.

Дело в том, что Нэйтер не мог есть (принимать пищу) вместе с командой по расписанию. Два раза в день. После интенсивной утренней тренировки был плотный обед, а после четырехчасовой вечерней тренировки — большой ужин. Он не был голоден, когда все садились за стол. Зато когда ему хотелось есть, столовая была закрыта. Нэйтер сказал Айбе об этой проблеме и спросил, можно ли организовать ему еду в ресторане военно-морской базы. Айба ответил, что ничего изменить не в силах.

” Я не могу переносить тренировочные нагрузки, у меня нет сил

"Я не могу переносить тренировочные нагрузки, съедая в обед лишь половину гамбургера, а на ужин — несколько картофелен фри, — сказал центровой. — У меня нет сил. Я мечтал сыграть на Олимпиаде. Мне понадобится время, чтобы прийти в себя. Но я не жалею о своем решении. Мне было так плохо, что я не мог продолжать" (пытаюсь представить, как Владимир Ткаченко говорит Александру Гомельскому, что не может питаться вместе с командой, и не могу).

Айба ждал сутки, надеясь, что Нэйтер передумает. А потом взял список запасных и сделал звонок, который решит судьбу золота в Мюнхене. Главный тренер вызвал в сборную Тома Макмиллена. Того самого Макмиллена, который вдруг отойдет на несколько шагов от Ивана Едешко и позволит ему сделать пас через всю площадку Александру Белову.

До отъезда в Мюнхен олимпийской сборной США осталось самое интересное — пять контрольных матчей с командами профессионалов. Первый состоялся 10 августа в Дэйтоне. На глазах у более чем 7 тысяч зрителей подопечные Хенри Айбы выиграли 65-52 у бывших олимпийцев, ныне выступающих в НБА. Среди них были Оскар Робертсон, Спенсер Хейвуд, Уолт Беллами, Уолт Хаззард, Билл Брэдли…

11 августа в Луисвилле олимпийцы победили 84-71, 13 августа в Лос-Анджелесе — 65-63, но потеряли сломавшего лодыжку форварда. Вместо выбывшего бойца в команду был приглашен Джеймс Форбс. Таким образом, по ходу подготовки к Олимпиаде Айбе пришлось сделать две вынужденные замены.

18 августа сборная США вылетела в Мюнхен. Это была самая молодая американская команда в истории Игр. Средний возраст — 20,6 (для сравнения: средний возраст сборной в Лос-Анджелесе-1984 — 21,3, в Сеуле-1988 — 21,6). Во время контрольных матчей определились и ее лидеры — однозначно Даг Коллинз и Дуайт Джонс.

Некоторые эксперты были удивлены медлительностью олимпийцев при игре в атаке. "Из-за этого в матче с Россией могут возникнуть проблемы", — говорили они. И ведь оказались правы.

Владимир Кондрашин вычислил эту слабость американцев, вот почему в стартовой пятерке появились реактивные грузины — Коркия и Саканделидзе. Ну а обоюдное удаление Михаила Коркия и Дуайта Джонса — это вообще подарок для нашей команды. На самом деле ТРИ СЕКУНДЫ не должны были случиться! Мы спокойно выигрывали этот финал. Все шло к чистой победе. Ну, что вышло, то вышло. Может оно и к лучшему. Даже кино сняли!

Что же стало со сборной США после Игр-72?

В НБА поиграли 10 человек. Даг Коллинз (№ 1 драфта, 8 сезонов в НБА), Джим Брюэр (№ 2, 13), Эд Ратлифф (№ 5, 5), Майк Бэнтом (№ 8,15), Дуайт Джонс (№ 9, 12), Кевин Джойс (№ 11, 3) были выбраны на драфте в следующем, в 1973 году. Том Бурлесон (№ 3, 7), Боб Джонс (№ 5, 13), Том Хендерсон (№ 7, 9), Том Макмиллен (№ 9, 13) были выбраны на драфте-1974. Кен Дэвис и Джеймс Форбс в НБА не играли. Для сравнения: 9 игроков сборной США-1988 уже были выбраны на драфте до олимпийского турнира в Сеуле. Еще трое отправились в НБА чуть позже. И все отыграли как минимум 12 сезонов. А Стэйси Огмон аж 16!

Конечно в 1972-м в Мюнхене американцы плакали. Но 3 секунды надо же сыграть! Вы были хуже нас весь матч…

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