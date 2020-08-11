11.08.2020, 07:00

Кем работал Иван Поддубный в оккупированном немцами Ейске


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Классическая борьба начала XX века
Классическая борьба начала XX векаФото: скриншот из фильма

Легендарный борец Иван Поддубный был гордостью отечественного спорта, настоящим национальным героем. Тем не менее, он закончил свои дни в нищете, не имея возможности даже поесть досыта. Хотя официально смерть наступила от инфаркта, сообщает russian7.ru.

Пик карьеры Ивана Поддубного пришелся на самый конец XIX — начало XX века. В 1896 году простой портовый грузчик из Крыма победил очень известных в ту пору атлетов — Георга Луриха, Ивана Бороданова, Никиты Разумова, а также итальянца Сен Паппи. Затем выступал на аренах нескольких цирков в качестве борца и атлета-гиревика. Начал — и успешно — выступать за границей.

Пожалуй, самые известные поединки проводил с французским борцом Раулем ле Буше. Их первая борьба окончилась победой француза, как говорят, ле Буше обильно обмазался маслом и сумел протянуть время поединка, по итогам которого судьи отдали ему первенство с формулировкой ”за красивые и умелые уходы от острых приёмов”. Решение судей вызвало гнев публики, На турнире в Петербурге он взял реванш у ле Буше, заставил француза в течение двадцати минут находиться в коленно-локтевой позе, при свисте и улюлюканье трибун.

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После этого во Франции Поддубному вручили орден Почетного легиона и называли его не иначе как "чемпион мира", хотя официального титула в ту пору и не существовало.

Гражданскую войну Поддубному удалось пережить, выступая в цирках, а в В 1927 году в Архангельске он в возрасте 56 лет победил известного вологодского борца Михаила Куликова, который был на 24 года моложе.

В 1939 году Поддубному был вручен орден Трудового Красного знамени за выдающиеся заслуги ”в деле развития советского спорта” и присвоено звание заслуженного мастера спорта. Однако через два года в Ейск, что на берегу Азовского моря, где в ту пору жил известный борец, вошли немецкие войска.

Говорят, узнав в крепком 70-летнем пожилом мужчине Поддубного, коммендант города договорился о его переезде в Германию. Мол, занимайся, русский Иван, тренировками, готовь арийских атлетов. Поддубный отказался. Тогда, чтобы великий спортсмен хоть как-то сводил концы с концами, его устроили в бильярдную и в бар для немецких военных — в качестве вышибалы. Казалось бы, горькая участь для человека, которому рукоплескали зрители и на чьи выступления было невозможно достать билет. Увы, после освобождения Ейска жизнь Поддубного стала еще хуже — сначала его проверяли на предмет сотрудничества с немцами, а потом в условиях карточной системы ему пришлось менять свои награды на продукты. В итоге не осталось ни одной. Без родных и участия государства ему буквально не на что было себя прокормить.

В 1949 году 77-летний Поддубный упал на улице и сломал шейку бедра — увы, в то время это был приговор. 8 августа 1949 года он скончался в Ейске. Похоронен там же в городском парке, ныне носящем его имя.

Во всех фильмах про Поддубного - что со Станиславом Чеканом, что с Михаилом Пореченковым в гланых ролях — герой — сильный и успешный человек, который победит любого соперника на арене и сне ее. Увы, жизнь подчас - весьма жестокий и умелый соперник.

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