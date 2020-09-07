Гибель ярославского "Локомотива". Прошло 9 лет

Я очень хорошо помню этот день. Тогда я работал в "Советском спорте", главным редактором портала, и мы в редакции включили телевизор — было открытие хоккейного сезона, на лед выходили команды "Салавата Юлаев" (Уфа) и "Атлант" (Мытищи). В начале первого периода наш новостной редактор Сергей Ващенко (сейчас он много пишет про MMA) прервал наш просмотр словами: "Кажется, "Локомотив" разбился". В этом "кажется" еще была надежда. Увы, источник новости был сверхнадежен.

Новость постепенно доходила не только до новостных агентств, журналистов и постоянных читателей порталов. Ее получали и зрители на трибунах дворца спорта в Уфе. Камера то тут, то там выхватывала людей с телефонами в руках, они разговаривали кс кем-то, писали смс. Вскоре болельщицкое скандирование сменилось молчанием. Получили информацию и игроки на скамейках.

На 17-й минуте матч открытия чемпионата был прерван. На лед вышел тогдашний президент лиги Александр Медведев и объявил о катастрофе, в которую попал "Локомотив". Теперь об этом точно знали все.

А дальше был, наверное, самый сложный радиоэфир в моей карьере. Мы отправились в студию радио "Комсомольская правда" с коллегой Владиславом Домрачевым. У нас был список пассажиров самолета Як-42, следовавшего из Ярославля в Минск. Мы произносили фамилии, повисали паузы, было непросто. Говорят, что журналист — это тот человек, который в комнате повешенного спрашивает о веревке. В тот вечер мы с Владиславом почувствовали эту расхожую истину на себе.

В наш список закралось две ошибки. Во-первых, в нем почему-то отсутствовал Руслан Салей, и мы посчитали, что белорусский защитник отправился на родину, в Минск, чуть пораньше. Салей был одним из моих любимых защитников, участник трёх Олимпиад, только-только перешедший в КХЛ из "Детройта". Мы ошиблись, Руслан был на борту. Во-вторых, там не было юного Юрия Урычева. Мы тогда долго искали 20-летнего (теперь уже навсегда 20-летнего) защитника по мобильному номеру, Урычев не должен был играть в Минске, но, увы, всё равно полетел.