Футбольная война. Как 5000 человек были убиты из-за проигранного матча

"Напряженность в отношениях между двумя странами зрела давно. Здесь сплелись в единый клубок многие проблемы. Это и неопределенность в отношении некоторых участков границ, и разное экономическое положение соседей, и наличие в Гондурасе сальвадорских переселенцев, которые с 1930-х годов занимали пустующие земли и начинали их обрабатывать. Таким образом, возникали целые нелегальные поселения.

Правительство Гондураса решило сделать переселенцев виноватыми в том, что в стране большая безработица. В результате спланированной травли сотни граждан Сальвадора возвращались на родину без нажитого имущества и средств к существованию. Их рассказы о том, как с ними обошлись в соседнем Гондурасе, подогревали и без того накаленную атмосферу.

К 1969 году на территории Гондураса проживало около 200 тысяч сальвадорцев и гуанако (выходцев из Сальвадора, которые давно пустили корни на новом месте), при этом не более 50 тысяч имели документы, легализовавшие их статус", — пишет на страницах "Советского спорта" журналист Юрий Волохов.

Обе страны испытывали значительные экономические трудности, обе управлялись военными, оба правительства стремились отвлечь внимание населения от насущных внутриполитических и экономических проблем. Однако бурный рост числа принадлежащих сальвадорцам частных предприятий в соседней стране в глазах рядовых граждан Гондураса являлся ярким свидетельством экономической отсталости их страны.

На этом неблагоприятном фоне к лету 1969 года страны подошли к заключительной части отбора на чемпионат мира, который должен был состояться в следующем году в Мексике. Правила ФИФА тогда были далеки от современных — при планировании календаря не учли потенциальную взрывоопасность ситуации, да и сам регламент турнира был странный — команды должны были сыграть по матчу на своем поле, но в случае обоюдных побед забитые-пропущенные мячи не учитывались, а просто назначался дополнительный матч на нейтральном поле. Что, впрочем, не помешало, одной из болельщиц команды Сальвадора застрелиться после первой игры, которую ее любимая команда проиграла 8 июня 0:1. Через неделю сальвадорцы взяли убедительный реванш 3:0, но запомнился матч не этим.