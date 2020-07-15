Футбольная война. Как 5000 человек были убиты из-за проигранного матча

Чуть более полувека назад — в июле 1969 года — в Латинской Америке произошел вооруженный конфликт, поводом к которому стал футбольный матч между сборными Гондураса и Сальвадора.
"Напряженность в отношениях между двумя странами зрела давно. Здесь сплелись в единый клубок многие проблемы. Это и неопределенность в отношении некоторых участков границ, и разное экономическое положение соседей, и наличие в Гондурасе сальвадорских переселенцев, которые с 1930-х годов занимали пустующие земли и начинали их обрабатывать. Таким образом, возникали целые нелегальные поселения.
Правительство Гондураса решило сделать переселенцев виноватыми в том, что в стране большая безработица. В результате спланированной травли сотни граждан Сальвадора возвращались на родину без нажитого имущества и средств к существованию. Их рассказы о том, как с ними обошлись в соседнем Гондурасе, подогревали и без того накаленную атмосферу.
К 1969 году на территории Гондураса проживало около 200 тысяч сальвадорцев и гуанако (выходцев из Сальвадора, которые давно пустили корни на новом месте), при этом не более 50 тысяч имели документы, легализовавшие их статус", — пишет на страницах "Советского спорта" журналист Юрий Волохов.
Обе страны испытывали значительные экономические трудности, обе управлялись военными, оба правительства стремились отвлечь внимание населения от насущных внутриполитических и экономических проблем. Однако бурный рост числа принадлежащих сальвадорцам частных предприятий в соседней стране в глазах рядовых граждан Гондураса являлся ярким свидетельством экономической отсталости их страны.
На этом неблагоприятном фоне к лету 1969 года страны подошли к заключительной части отбора на чемпионат мира, который должен был состояться в следующем году в Мексике. Правила ФИФА тогда были далеки от современных — при планировании календаря не учли потенциальную взрывоопасность ситуации, да и сам регламент турнира был странный — команды должны были сыграть по матчу на своем поле, но в случае обоюдных побед забитые-пропущенные мячи не учитывались, а просто назначался дополнительный матч на нейтральном поле. Что, впрочем, не помешало, одной из болельщиц команды Сальвадора застрелиться после первой игры, которую ее любимая команда проиграла 8 июня 0:1. Через неделю сальвадорцы взяли убедительный реванш 3:0, но запомнился матч не этим.
По свидетельствам очевидцев перед матчем в Сальвадоре вместо флага Гондураса была поднята тряпка, а после матча местные ультрас занялись избиением гостевых болельщиков. Досталось даже футболистам сборной. В Гондурасе в ответ начались погромы в эмигрантских кварталах. Неустановленное количество сальвадорцев погибло или было ранено в результате нападений, десятки тысяч бежали из страны. Сальвадор не справлялся с потоком беженцев и решил, как модно сейчас выражаться, защитить свой народ на чужой территории.
26 июня — в день решающего матча, который проходил на стадионе "Ацтека" в Мексике (но кого это уже волновало) Сальвадор разорвал дипломатические отношения с Гондурасом. На следующий день гондурасцы ответили тем же. 3 июля сначала транспортный самолёт, а затем два вылетевших к границе штурмовикаВВС Гондураса были обстреляны зенитной артиллерией с территории Сальвадора; позднее, в этот же день сальвадорский лёгкий самолёт Piper PA-28 ”Cherokee” нарушил воздушное пространство Гондураса, ушёл от преследования двух вылетевших на перехват гондурасских истребителей и вернулся в воздушное пространство Сальвадора. И это было только начало.
Через неделю стороны начали бомбить приграничные районы друг друга, а к вечеру 15 июля сальвадорская армия даже продвинулась на 8 км на территорию врага. К 17 июля сальвадорцы были уже в 70 км от границы, однако гондурасские ВВС ответили бомбардировками напалмом (да, он широко использовался не только во Вьетнаме) и наступление захлебнулось.
Тем не менее сальвадорские войска захватили региональную столицу — город Нуэва Окотепеке — и подняли свой флаг на центральной площади. Президент Сальвадора, генерал Санчес Эрнандес заявил, что войска не уйдут с занятой ими территории, пока правительство Гондураса не даст гарантии безопасности для 280 тысяч сальвадорцев, проживающих на территории Гондураса. В конфликт пришлось вмешаться ОАГ (Организации Американских государств) и пригрозить Сальвадору серьезными экономическими санкциями. Санчес Эрнандес вывел войска.
Итоги войны, продолжавшейся всего несколько дней, неутешительны — около 5000 человек убитыми (с учетом гражданского населения) и распад на 20 лет Центральноамериканского общего рынка. Появление десятков тысяч беженцев, вернувшихся в Сальвадор, ускорили экономический кризис в этой стране.
Ах да, и про футбол: сборная Сальвадора поехала на чемпионат мира в Мексику, где проиграла все три своих матча всухую (в том числе и сборной СССР).
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