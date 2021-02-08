Патрик Марло — "непотопляемый"?
Автор спортивного блога Алессандро Федоридис вспоминает славную историю успеха легендарного хоккеиста Патрика Марло.
Автор спортивного блога Алессандро Федоридис вспоминает славную историю успеха легендарного хоккеиста Патрика Марло.
Патрик Марло выступал за "Сан-Хосе" еще в те времена, когда я уже не учился в школе, но еще не поступил в институт. Это страшно.
Истории с переходами возрастных игроков в клубы, которые (вроде бы!) являются претендентами на Кубок Стэнли прекрасны сами по себе. Помните драматический финал карьеры Рэя Бурка после его перехода в "Колорадо" из "Бостона"?
Я в очередной раз вспомнил и в очередной раз прослезился.
У великолепного Марло подобные повороты пока, увы, не просматриваются, хотя два сезона он верой и правдой отслужил в "Торонто" — оба раза оттрубив строго по 82 игры в регулярке и по 7 в плей-офф. Машина!
Не очень, правда, понятно, кто ему сказал, что "Торонто" претендент на Кубок. Впрочем, не будем о грустном.
Признаться, после его возвращения в "Шаркс" я думал, что он завершит карьеру, но тут всплыл "Питтсбург". И тут же ушел на дно в альтернативном плей-офф.
В новом сезоне Патрику Марло нужно провести в составе своей родной команды всего 45 матчей, что для старика сущий пустяк — ведь лишь раз в карьере он не дотянул до полтинника в регулярном чемпионате.
Выше только Рон Фрэнсис (1723 матча), Яромир Ягр (1731), Марк Мессье (1756), Горди Хоу (1767).
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