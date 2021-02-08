Патрик Марло — "непотопляемый"?

Патрик Марло выступал за "Сан-Хосе" еще в те времена, когда я уже не учился в школе, но еще не поступил в институт. Это страшно.

Истории с переходами возрастных игроков в клубы, которые (вроде бы!) являются претендентами на Кубок Стэнли прекрасны сами по себе. Помните драматический финал карьеры Рэя Бурка после его перехода в "Колорадо" из "Бостона"?

Я в очередной раз вспомнил и в очередной раз прослезился.

У великолепного Марло подобные повороты пока, увы, не просматриваются, хотя два сезона он верой и правдой отслужил в "Торонто" — оба раза оттрубив строго по 82 игры в регулярке и по 7 в плей-офф. Машина!

Не очень, правда, понятно, кто ему сказал, что "Торонто" претендент на Кубок. Впрочем, не будем о грустном.

Признаться, после его возвращения в "Шаркс" я думал, что он завершит карьеру, но тут всплыл "Питтсбург". И тут же ушел на дно в альтернативном плей-офф.

В новом сезоне Патрику Марло нужно провести в составе своей родной команды всего 45 матчей, что для старика сущий пустяк — ведь лишь раз в карьере он не дотянул до полтинника в регулярном чемпионате.

Выше только Рон Фрэнсис (1723 матча), Яромир Ягр (1731), Марк Мессье (1756), Горди Хоу (1767).