Драка англичан и ликер в штанах: 25 лет рекорду "Спартака"

6 декабря 1995 года московский "Спартак" одолел польскую "Легию" в групповой стадии Лиги чемпионов и установил рекорд, который держится уже 25 лет. Никто из российских клубов ни до, ни после не сумел выиграть все шесть матчей из шести.

Речь пойдет о преданиях старины глубокой. Эти воспоминания пропитаны холодным ветром осенних "Лужников", парами дешевого алкоголя и грустью об ушедших друзьях и папе.

Прочь тоску-печаль! Это сейчас, спустя сто шесть лет все только и вспоминают при случае, что вот мол как был хорош в свое время "Спартак"! Учитесь! Ностальгируйте! Вспоминайте! Но это сейчас. А тогда перед стартом ЛЧ настроение было не слишком радужное. По разным причинам завалили чемпионат России — чемпионом стала "Алания". Завалили, разумеется, по меркам "Спартака", который стал "всего лишь" третьим. И потому старт в еврокубках тогда я ожидал с опасением и, понятное дело, ни о каких рекордах и не мечтал.

Блэкберн — Спартак — 0:1





В то время в моей квартире на "Октябрьском поле" телевизор показывал очень плохо. Общая антенна, что монтировал еще в свое время лично товарищ Сталин, доживала свое. Регулярно в одно и то же время сигнал на Первом канале (как назло) начинал неистово плыть и рябить. Когда сквозь такое месиво ты пытаешься рассмотреть, как твою команду волтузят какие-то злые британцы, да еще у себя на поле — ну это, знаете ли, стальные нервы надо иметь. Не видно же ничего! И единственный гол Сергея Юрана я не видел от слова "совсем". Зато прекрасно слышал Виктора Гусева и отказывался верить ушам. "Спартак" не просто забил, он еще и умудрился выиграть.

Спартак — Легия — 2:1



Единственный матч в группе, который я пропустил от начала и до конца уже даже не помню по каким причинам. Продажа "настоящих" джинсов в центре Москвы в элитной палатке с видом на ларёк с водкой и сигаретами — не подразумевала активного смотрения в телевизор, так как отвлекали назойливые клиенты. Почему-то был уверен, что "Спартак" выиграет легко, но уже позже, посмотрев обзор, убедился, что тот матч стал для "Спартака" одним из самых сложных в группе. "Легия" была в порядке.

