Драка англичан и ликер в штанах: 25 лет рекорду "Спартака"

Блогер RusDelfi вспоминает события, произошедшие 25 лет назад и вошедшие в историю российского футбола. А вы тоже помните блестящую игру "Спартака" в Лиге чемпионов 1995-1996?
6 декабря 1995 года московский "Спартак" одолел польскую "Легию" в групповой стадии Лиги чемпионов и установил рекорд, который держится уже 25 лет. Никто из российских клубов ни до, ни после не сумел выиграть все шесть матчей из шести.
Речь пойдет о преданиях старины глубокой. Эти воспоминания пропитаны холодным ветром осенних "Лужников", парами дешевого алкоголя и грустью об ушедших друзьях и папе.
Прочь тоску-печаль! Это сейчас, спустя сто шесть лет все только и вспоминают при случае, что вот мол как был хорош в свое время "Спартак"! Учитесь! Ностальгируйте! Вспоминайте! Но это сейчас. А тогда перед стартом ЛЧ настроение было не слишком радужное. По разным причинам завалили чемпионат России — чемпионом стала "Алания". Завалили, разумеется, по меркам "Спартака", который стал "всего лишь" третьим. И потому старт в еврокубках тогда я ожидал с опасением и, понятное дело, ни о каких рекордах и не мечтал.
Блэкберн — Спартак — 0:1
В то время в моей квартире на "Октябрьском поле" телевизор показывал очень плохо. Общая антенна, что монтировал еще в свое время лично товарищ Сталин, доживала свое. Регулярно в одно и то же время сигнал на Первом канале (как назло) начинал неистово плыть и рябить. Когда сквозь такое месиво ты пытаешься рассмотреть, как твою команду волтузят какие-то злые британцы, да еще у себя на поле — ну это, знаете ли, стальные нервы надо иметь. Не видно же ничего! И единственный гол Сергея Юрана я не видел от слова "совсем". Зато прекрасно слышал Виктора Гусева и отказывался верить ушам. "Спартак" не просто забил, он еще и умудрился выиграть.
Спартак — Легия — 2:1
Единственный матч в группе, который я пропустил от начала и до конца уже даже не помню по каким причинам. Продажа "настоящих" джинсов в центре Москвы в элитной палатке с видом на ларёк с водкой и сигаретами — не подразумевала активного смотрения в телевизор, так как отвлекали назойливые клиенты. Почему-то был уверен, что "Спартак" выиграет легко, но уже позже, посмотрев обзор, убедился, что тот матч стал для "Спартака" одним из самых сложных в группе. "Легия" была в порядке.
Русенборг — Спартак — 2:4
Разминка началась задолго до стартового свистка. Я просто напомню, что когда-то во времена нежной юности царя Гороха, все гостевые матчи российских команд в ЛЧ железно начинались в 22:45 по московскому времени. Это было очень удобно, так как оставалась масса свободного времени на культурный досуг. Представить себе такое сейчас, когда тебе отчасти за 40 лет — ну очень смешно. А вот тогда…
Правильно, тогда я решил нанести громоподобный визит в ЛДС ЦСКА на Ленинградском проспекте, дабы ознакомиться с противостоянием хоккейных команд ЦСКА и еще кого-то. И знаете что? Я огорчен. Все эти годы я был уверен в том, что ЦСКА играл против "Северстали" и уступил 1:2, но гугл был беспощаден. ЦСКА действительно проиграл, но не "Северстали", а "Нефтехимику" и не 1:2, а 0:5. Жестоко.
Затем мой путь лежал через метро "Сокол" где у бабушек завсегда можно было приобрести воблу, сигареты "LM" и пару бутылок освежающей "Балтики". Я предвкушал футбол и вкусил его в полной мере — к перерыву "Спартак" "горел" 0:2, играя при этом совершенно нормально. К счастью, во втором тайме все стало на свои места.
Спартак — Русенборг — 4:1
Помните сценку из "Зимний вечер в Гаграх"?
- Как вас зовут?
- Челентано.
- Какой Челентано?
- Адриано.
Вы спросите: Какой такой "Амаретто" я пролил себе в штаны 1 ноября 1995 года на стадионе "Лужники"?
Я отвечу: "Дисаронно".
Надо признать, что это было весьма огорчительно и отчасти некомфортно. Довольно грустно ощущать себя замерзшей в нижней части тела сладкой шоколадкой на протяжении всего матча. Тем более, что "Спартак" управился с несчастными норвежцами за 20 минут и можно было смело валить домой греться. Но это же немыслимо. Мой друг Игорек, светлая ему память, мужественно протащил на стадион эту бутылку, из которой мы хлебали напиток первые полчаса. Затем я ее засунул себе под куртку и не заметил, как она наклонилась, залила меня основательно и от души. Представляю, как я вонял в метро на обратном пути к дому. Игорь смотрел на меня с презрением. Дома штаны встали колом.
Сладкая победа "Спартака".
Спартак — Блэкберн — 3:0
Под мой день рождения, как правило, "Спартак" вел себя достойно. Досталось и англичанам. Каким-то невероятным образом через вездесущих агентов на секторе удалось раздобыть раскаленный кофе в пластиковых стаканчиках, ибо дубак был основательным, а плотность народа на трибуне жесточайшей.
Дома меня встретил хохочущий папа со словами: "Ты видел это?"
- Пап, ну я как бы только что со стадиона….
- Да при чем тут это! Англичане подрались!
Этого, конечно, мы видеть никак не могли. Хлесткий замес между двумя нелепыми персонажами случился на дальнем от нас фланге, а в "Лужниках" можно было рассмотреть далеко не всё. Я помню резкий скачок эмоций на трибунах, но по какому поводу — узнал уже постфактум.
Легия — Спартак — 0:1
Игра уже ничего не решала, помню я ее очень смутно, так как жестко и классически заболел с температурой под 40. Но игру, разумеется, смотрел и помню, Юра Никифоров в клубах пара, орал сверху на какого-то лежащего поляка в штрафной "Спартака".
Юра был в красной шапочке и от того был похож на палача. Поляк был изрядно напуган и я допускаю, что вся влага в его штанах сей же час превратилась в лед, так как в день матча в Варшаве было весьма свежо.
25 лет прошло. Забавно. Потом была весна и игра с "Нантом". Но это была уже другая история.
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