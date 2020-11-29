29.11.2020, 21:07
Экономия для геймеров: видеоблогер рассказал, где можно выгодно приобрести видеоигры(4)
Блогер RusDelfi подготовил новый обзор бесплатных новинок из мира игр.
Блогер RusDelfi подготовил новый обзор бесплатных новинок из мира игр.
В обзоре вам расскажут о бесплатной игре от Epic Games — MudRunner, а также познакомят с платформой, на которой проходит настоящая распродажа игр на любой вкус. Кстати, в конце видео вас ждет сюрприз — увлекательный факт от создателя ролика.
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