В Telegram RusDelfi 4000 подписчиков
Меньше года — и в нашем Telegram канале уже 4000 человек. Присоединяйтесь, если еще не успели.
Меньше года — и в нашем Telegram канале уже 4000 человек. Присоединяйтесь, если еще не успели.
Наши читатели оценили, что новости доставляются максимально оперативно — и туда, где удобно. В Telegram можно читать с любого носителя. На телефоне установить приложение мессенджера. Для Android его можно скачать ЗДЕСЬ, а для iPhone ЗДЕСЬ. На компьютере можно пользоваться специальной веб-версией мессенджера.
Подписывайтесь всего в один клик.
Подписка вас не обязывает переходить на сайт, перезагружать его и даже смотреть рекламу: вы увидите краткое описание новости сразу же.
В Telegram вы увидите только главные новости. Это особенно важно в условиях пандемии.
Спасибо, что вы с нами.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Новая информация о смерти молодой пациентки с Covid-19 в Лиепае
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе
Комиссионер НХЛ: «Дешевле было бы вообще не играть»