Создай свой блог на RusDelfi

За последний год мы запустили сразу несколько новых форматов: интервью в прямом эфире, подкасты, квизы и многое другое. Мы хотим быть ближе к вам, нашим читателям, разделять ваши интересы, надежды, грусть, радость и возмущение. Поэтому мы запускаем блоги на портале RusDelfi: каждый сможет высказаться на волнующую тему, рассказать о хобби или поделиться накипевшим.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков – просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Редакция оставляет за собой право модерировать темы и делать минимальную корректорскую правку текстов.

Ждем вас!