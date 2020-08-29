Скачайте приложение Rus Delfi и выиграйте новый iPhone SE!
До 8 сентября успейте скачать приложение с актуальными новостями и станьте участником розыгрыша последней модели телефона от Apple.
До 8 сентября успейте скачать приложение с актуальными новостями и станьте участником розыгрыша последней модели телефона от Apple.
Все, что нужно сделать — пройти по ссылке rus.delfi.ee/iphone (там же можно познакомиться с условиями розыгрыша), скачать из AppStore или Google Market приложение rus.delfi.ee, а потом зайти в него. Сверху увидите большую синюю кнопку с надписью "Delfi подарит одному счастливчику iPhone SE". Нажимаете на нее, появится окошко, где нужно ввести имя, фамилию, телефон и электронную почту. Ставите галочки ниже — и вуаля, вы участник розыгрыша.
Если у вас уже есть приложение Rus Delfi — все еще проще: откройте приложение, найдите кнопку сверху и нажмите на нее, чтобы зарегистрироваться в лотерее!
Акция активна до 08.09.2020, не пропустите!
9 сентября объявим победителя!
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