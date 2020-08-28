RusDelfi становится ближе: приходите пообщаться на Lasnamäe Suvelõpupidu 2020

RusDelfi второй раз будет принимать участие в фестивале в Ласнамяэ, в этот раз — в качестве основного инфопартнера. В субботу с началом праздника стартует новый розыгрыш (в котором, впрочем, принять участие можно и дома): установив новостное приложение RusDelfi, становитесь участником розыгрыша с главным призом — новым iPhone SE!

Как и в прошлом году, малыши, заглянувшие в гости в тент RusDelfi, получат фирменные шарики, а взрослым предложим свежий выпуск "Эстонского экспресса", тест на знание заголовков и встречи с журналистами и редакторами портала (они состоятся в 13 и в 17 часов в тенте RusDelfi). Можно будет задать вопросы и поделиться проблемами: нередко журналистская поддержка приводит к решению сложных вопросов.

Новая возможность в этом году — сделать и распечатать фотографии на память прямо на месте!

В рамках фестиваля будет работать улица еды, где гостям будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 30 аттракционов, как взрослых так и детских. Для детей будет cоставлена программа с аниматорами. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!