RusDelfi проведет трансляцию конференции: новые русскоязычные в Эстонии – их боль и радость

В Эстонии живут тысячи русскоязычных мигрантов разного происхождения, но единой общины нет. Новоприбывшие русскоязычные часто удивлены царящими в русскоязычной среде Эстонии настроениями из-за иного мировоззрения.

Мероприятие, организуемое независимым НГО Estonishing Evenings, соберет на дискуссию как родившихся в Эстонии русскоязычных, так и новых мигрантов из стран, где говорят по-русски: России, Беларуси, Ураины и других.

Дискуссию откроет обзор настоящей ситуации от Кристины Каллас

После этого состоится панельная дискуссия, в которой примут участие:

Михаил Трунин (научный сотрудник Таллиннского Университета)

Андрей Шумаков (главный редактор портала rus.Delfi)

Андрей Кузичкин (публицист и преподаватель)

Все родились в России и переехали в Эстонию в последние 15 лет.

В ходе дискуссии панелисты обсудят вместе с публикой новые возможности и трудности, сопутсвующие жизни в Эстонии, возможные предрассудки, отношения с коренными жителями и культурные различия.

Модератор – Сергей Метлев.

Мы хотим помочь новым мигрантам освоиться в Эстонии, предоставив им больше знаний о жизни в нашей стране. В ходе дискуссии рассмотрим возможные решения проблем адаптации и интеграции, а также надеемся вдохновить на поиск новых контактов.

Вход на мероприятие с 18:00.

Начало в 19:00.

Вход БЕСПЛАТНЫЙ. Зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ