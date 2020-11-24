RusDelfi проведет трансляцию конференции: новые русскоязычные в Эстонии – их боль и радость(3)
30 ноября в 19.00 портал RusDelfi начнет трансляцию web-конференции "Estonishing-лайв: новые русскоязычные в Эстонии – их боль и радость"
30 ноября в 19.00 портал RusDelfi начнет трансляцию web-конференции "Estonishing-лайв: новые русскоязычные в Эстонии – их боль и радость"
В Эстонии живут тысячи русскоязычных мигрантов разного происхождения, но единой общины нет. Новоприбывшие русскоязычные часто удивлены царящими в русскоязычной среде Эстонии настроениями из-за иного мировоззрения.
Мероприятие, организуемое независимым НГО Estonishing Evenings, соберет на дискуссию как родившихся в Эстонии русскоязычных, так и новых мигрантов из стран, где говорят по-русски: России, Беларуси, Ураины и других.
Дискуссию откроет обзор настоящей ситуации от Кристины Каллас
После этого состоится панельная дискуссия, в которой примут участие:
Михаил Трунин (научный сотрудник Таллиннского Университета)
Андрей Шумаков (главный редактор портала rus.Delfi)
Андрей Кузичкин (публицист и преподаватель)
Все родились в России и переехали в Эстонию в последние 15 лет.
В ходе дискуссии панелисты обсудят вместе с публикой новые возможности и трудности, сопутсвующие жизни в Эстонии, возможные предрассудки, отношения с коренными жителями и культурные различия.
Модератор – Сергей Метлев.
Мы хотим помочь новым мигрантам освоиться в Эстонии, предоставив им больше знаний о жизни в нашей стране. В ходе дискуссии рассмотрим возможные решения проблем адаптации и интеграции, а также надеемся вдохновить на поиск новых контактов.
Вход на мероприятие с 18:00.
Начало в 19:00.
Вход БЕСПЛАТНЫЙ. Зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ
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