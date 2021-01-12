Количество цифровых подписчиков Ekspress Grupp выросло на 73%

Об этом говорится в сообщении Ekspress Grupp для Таллинской биржи.

В Эстонии общее количество цифровых подписчиков на издания концерна (портал Delfi, газеты Eesti Päevaleht, Maaleht, Eesti Ekspress и несколько журналов) выросло на 53% и достигло 49 696. Еще 13 082 абонентов набрало издание Õhtuleht, 50% которого принадлежит Ekspress Grupp. Рост количества подписчиков составил 36%. В целом, по данным Эстонской ассоциации медиа-компаний, Ekspress Grupp принадлежит 50% рынка цифровой подписки в стране. С января 2020 года платный контент появился и на Rus.Delfi.ee.

В Латвии, где Ekspress Grupp предлагает два подписных продукта - Delfi Plus и спортивный онлайн-журнал MVP, количество цифровых подписчиков за год выросло в 2,5 раза. В Литве рост составил 700% (6 595 подписчиков на конец декабря 2020 года).

"2020-й год стал прорывом для цифровой подписки на наши издания на всех рынках. Движущей силой роста подписок стали изменения в привычках людей: они стали охотнее платить за цифровой контент на их родном языке. Эти изменения поддерживает и общий тренд: в мире, где доминирует фрагментированная информация, спрос на объективную журналистику растет", - отметила председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийс Рюйтсалу.

По словам Рюйтсалу, с точки зрения цифровой подписки Ekspress Grupp стала самой успешной эстонской медиа-компанией: доля концерна на рынке составляет 50%. Самым популярным продуктом в Эстонии является полный. пакет подписки на Delfi, который предоставляет полный доступ к основным изданиям Ekspress Grupp (кроме Õhtuleht).

В Латвии и Литве платная подписка была запущена позже, чем в Эстонии - только в 2019 году. "Предварительные результаты показывают, что читатели постепенно принимают подписную модель. Мы ожидаем рост на латвийском и литовском рынке в ближайшие годы", - отметила Рюйтсалу.

"В то время, когда 2/3 бюджетов на рекламу в интернете из стран Балтии уходят глобальным платформам вроде Google и Facebook, новые цифровые подписчики играют решающую роль для выживания местной журналистики", - заявила Рюйтсалу.