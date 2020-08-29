ФОТО | Почему на Певческом поле всю субботу так много народу и как встретиться с редакцией RusDelfi?

Знакомьтесь, это Варвара. Она читает RusDelfi несколько раз в неделю. И с телефона, и с ноутбука. С ноутбука чаще — потому что, как вы понимаете, экран там больше. Она хвалит наши новости и ругает операционную систему Windows (прости, Билл Гейтс, но это правда). Варвара работала в патентном бюро, после развала СССР выучила эстонский, сдала на гражданство и продолжает жить в Таллинне. Потому что это прекрасный город. Сегодня она пришла на праздник на Певческое поле и заодно посетила встречу с редакцией RusDelfi и даже задала пару каверзных вопросов.

Наша традиция встречаться с читателями была прервана пандемией коронавируса. И мы пытаемся успеть с одной стороны между окончанием первой волны и дачно-огуречным периодом и с другой — второй волны, которая пока еще где-то на подходе, но уже грозит закрытыми границами и отмененными мероприятиями.

Стенд для фото Фото: Андрей Шумаков

Поэтому пока есть возможность, спешите прямо сейчас к Певческому полю. Встреча с представителями редакции состоится в 17.00 в рамках мероприятия Lasnamäe Suvelõpupidu. Можно будет задать вопросы и поделиться проблемами: нередко журналистская поддержка приводит к решению самых сложных вопросов. Не хотите общаться с журналистами - не беда, можно послушать концерт, потанцевать, покататься на каруселях, выпить кофе или чего-то более горячительного или съесть шашлык. Ну или поговорить с самыми интеллектуальными собеседниками на площадке.

Контактный зоопарк Фото: Андрей Шумаков

Также можно прямо у нашего тента (если стоять спиной к сцене, то он будет от вас по левую руку) сделать и распечатать фотографии на память! А заодно поучаствовать в розыгрыше нового iPhone.

Да-да, в рамках фестиваля улица еды. Также традиционно проходит большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня работает чешский парк Тиволи, который включает более 30 аттракционов, как взрослых так и детских. Для самых маленьких гостей работают аниматоры. Ну а главным "забойщиком" фестиваля является группа "Фактор-2", которая появится на сцене ближе к вечеру.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Ведущие Вадим Анцупов и Алина Захарова прорываются к сцене Фото: Андрей Шумаков