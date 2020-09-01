День знаний | Смотрите, какими были известные жители Эстонии в школе

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Пеэтер Ярвелайд Личный архив

1 сентября — день, который запоминается. Мы попросили известных жителей Эстонии прислать нам свои детские фотографии. Присылайте и вы, электронной почтой irina.kolesnikova@delfi.ee или сообщением на Facebook, а мы будем пополнять галерею.