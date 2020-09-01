01.09.2020, 12:44

День знаний | Смотрите, какими были известные жители Эстонии в школе

 (10)
EST 29
День знаний | Смотрите, какими были известные жители Эстонии в школе
Пеэтер ЯрвелайдЛичный архив

1 сентября — день, который запоминается. Мы попросили известных жителей Эстонии прислать нам свои детские фотографии. Присылайте и вы, электронной почтой irina.kolesnikova@delfi.ee или сообщением на Facebook, а мы будем пополнять галерею.


Писатель P.I. Filimonov Личный архив


Политик Раймонд Кальюлайд Личный архив
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Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина Личный архив


Grete Šillis Личный архив


Jaanus Riibe Личный архив


Эха Вырк Личный архив
Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд Личный архив
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