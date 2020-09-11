11.09.2020, 12:26

Читательница RusDelfi выиграла новый iPhone SE! Она всего лишь скачала наше приложение

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Читательница RusDelfi выиграла новый iPhone SE! Она всего лишь скачала наше приложение
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В начале сентября RusDelfi разыгрывал новый телефон от Apple. Победителем стала Валентина Атрощик.

Редакция RusDelfi благодарит всех, кто участвовал в конкурсе. С победительницей мы свяжем в ближайшее время.

Все, что нужно было сделать — пройти по ссылке rus.delfi.ee/iphone, скачать из AppStore или Google Market приложение rus.delfi.ee, а потом зайти в него. Сверху была синяя кнопка с надписью "Delfi подарит одному счастливчику iPhone SE".

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