11.09.2020, 12:26
Читательница RusDelfi выиграла новый iPhone SE! Она всего лишь скачала наше приложение(15)
В начале сентября RusDelfi разыгрывал новый телефон от Apple. Победителем стала Валентина Атрощик.
В начале сентября RusDelfi разыгрывал новый телефон от Apple. Победителем стала Валентина Атрощик.
Редакция RusDelfi благодарит всех, кто участвовал в конкурсе. С победительницей мы свяжем в ближайшее время.
Все, что нужно было сделать — пройти по ссылке rus.delfi.ee/iphone, скачать из AppStore или Google Market приложение rus.delfi.ee, а потом зайти в него. Сверху была синяя кнопка с надписью "Delfi подарит одному счастливчику iPhone SE".
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