В какой район вы ни за что не поедете? Блогер RusDelfi о проблемах Ласнамяэ

Cамыми востребованными районами Таллинна на сегодняшний день являются

Кесклиннн и Пыхья-Таллинн. Мустамяэ, Пирита, Хааберсти — чистые, зеленые, более семейные — перфект фит для колясок, прогулок с детьми и собаками вдали от городской суеты, люди ими не гнушаются. Чуть ли не в конце рейтинга популярности у нас Ласнамяэ.

Почти 60% населения составляют русскоязычные жители, а отзываются о Ласна чаще всего без особого восторга. Туда едут жить без удовольствия, а по необходимости, хотя цены на квартиры — ниже, автобусов хватает, а район отнюдь не является огородом, в котором только сибули.

Однако, застройщики продолжают выстраивать дворцы с панорамными окнами у моря, оживлять Коплинские линии вдоль и поперек и впихивать невпихуемое в центр города. В Ласнамяэ строят реже, строят неохотно, а часто — еще и безвкусно. И речь не только о жилых домах, но и о торговых центрах, больницах, салонах, библиотеках и прочих развлекалочках. В Ласнамяэ не сходить в кино, на поиски хорошего ресторана придется потратить время (скорее всего, вы его потратите впустую), а главной проблемой и по сей день являются подозрительного типа личности, тусующиеся на остановках, у подъездов, в баре у Палыча и в других лабиринтах старой бездушной советской застройки. В магазине с вами заговорят по-русски, на улицах — тотальный срач, ночью с собой лучше взять газовый баллончик и/или такси, а один единственный Паэ парк не вмещает всех желающих. Не так уж это и удивительно, что при поиске жилья, основной критерий многих звучит как ”только не Ласнагорск”.

Так чего же не хватает одному из самых крупных жилых районов Таллинна?

Интеллекта? Стиля? Денег? А может, все гораздо проще, и Ласнамяэ просто не хватает внимания? Внимания жителей других районов, инвесторов, застройщиков, а главное — внимания властей?

Разве это окей, что Ласнамяэ славится своим гетто-образом и по виду почти ничем не отличается от самых убитых городов России? Может, есть смысл вкладывать деньги в строительство не только фэшн-объектов в Каламая, но и в инфраструктуру Богом забытого и эстонцами избегаемого многострадального русскоязычного района на востоке? Что, если начать вкладывать в Ласна реальные деньги, а не делать вид, что этого района вообще не существует и к Эстонии он не относится точно так же, как и весь Ида-Вирумаа? Как насчет того, чтобы начать делать из нереального количества пустырей удобные общественные пространства, чинить дороги, строить офисные здания и красивые дома, а не панельки vol.2? За инструкцией и пояснениями всегда можно обратиться к Варламову.