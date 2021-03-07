"Ничуть не медики, но безмерно образованные и осведомленные обо всем на свете " блогер читает комментарии на RusDelfi к новостям про COVID-19

Вы когда-нибудь рылись в вонючей помойке? Если нет, то у вас есть отличный шанс испытать всю гамму схожих ощущений, просто открыв комментарии к статьям о новом количестве заболевших коронавирусом в Эстонии. В прошлый раз мне очень понравилось составлять список идиотов, которые демонстрируют отсутствие хоть какого-то критического мышления и пишут полную ахинею, не разобравшись до конца ни в чем, кроме как в своих счетах за коммуналку. Так что тут я тоже решила не проходить мимо. Знакомьтесь, ваши знакомые, друзья и соседи, ничуть не медики, но безмерно образованные и осведомленные обо всем на свете комментаторы.

Ученые-математики

Под любой новостью о количестве зараженных в стране в комментариях вы обязательно найдете людей, которые умеют…считать. Они уже давно отняли, прибавили, умножили и пришли к выводу, что в статистике наблюдается серьезная погрешность данных. ”Судя по всему, население Эстонии уже по третьему кругу болеет”, ”Да у нас людей столько нет”, ”Какие цифры нарисовали, откуда?”. Кто-то пытается возразить им, предложив проверить количество жителей Эстонии, подключив мозги и/или калькулятор, приведя в пример простейшие уравнения за 5ый класс, но ученым-математиками все ни по чем: у них дебит с кредитом не сходится, а значит все это — враки.

Рептилоиды



Каста неприкасаемых, не иначе. Рептилоидов хлебом не корми, дай донести до кого-нибудь, что вся эта история с короной — всемирный заговор, за которым особняками стоят Билл Гейтс, желание жидомассонов чипировать неугодных и вышки 5G, раз уж на то пошло. Рептилоидов можно вычислить по комментариям в стиле: ”Вас как лохов дурят, а вы ведетесь!”, ”У всемирного правительства все идет по плану”, ”Это просто смешно читать!”, ”Цирк работает по сценарию” и другим, весьма содержательным и крайне обоснованным аргументам. Уверены, что все происходящее — хорошо продуманная и срежиссированная комедия. Спорить с ними — все равно, что спорить с телевизором, по которому вещает красная морда Соловьева. Ты — слово, в ответ — 10, а толку никакого.

