07.03.2021, 20:31

"Ничуть не медики, но безмерно образованные и осведомленные обо всем на свете " блогер читает комментарии на RusDelfi к новостям про COVID-19

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Priit Simson

Блогер RusDelfi Диана Харламова сделала обзор комментариев, которые появляются под новостями о количестве заболевших коронавирусом.

Вы когда-нибудь рылись в вонючей помойке? Если нет, то у вас есть отличный шанс испытать всю гамму схожих ощущений, просто открыв комментарии к статьям о новом количестве заболевших коронавирусом в Эстонии. В прошлый раз мне очень понравилось составлять список идиотов, которые демонстрируют отсутствие хоть какого-то критического мышления и пишут полную ахинею, не разобравшись до конца ни в чем, кроме как в своих счетах за коммуналку. Так что тут я тоже решила не проходить мимо. Знакомьтесь, ваши знакомые, друзья и соседи, ничуть не медики, но безмерно образованные и осведомленные обо всем на свете комментаторы.

Ученые-математики

Под любой новостью о количестве зараженных в стране в комментариях вы обязательно найдете людей, которые умеют…считать. Они уже давно отняли, прибавили, умножили и пришли к выводу, что в статистике наблюдается серьезная погрешность данных. ”Судя по всему, население Эстонии уже по третьему кругу болеет”, ”Да у нас людей столько нет”, ”Какие цифры нарисовали, откуда?”. Кто-то пытается возразить им, предложив проверить количество жителей Эстонии, подключив мозги и/или калькулятор, приведя в пример простейшие уравнения за 5ый класс, но ученым-математиками все ни по чем: у них дебит с кредитом не сходится, а значит все это — враки.

Рептилоиды

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Каста неприкасаемых, не иначе. Рептилоидов хлебом не корми, дай донести до кого-нибудь, что вся эта история с короной — всемирный заговор, за которым особняками стоят Билл Гейтс, желание жидомассонов чипировать неугодных и вышки 5G, раз уж на то пошло. Рептилоидов можно вычислить по комментариям в стиле: ”Вас как лохов дурят, а вы ведетесь!”, ”У всемирного правительства все идет по плану”, ”Это просто смешно читать!”, ”Цирк работает по сценарию” и другим, весьма содержательным и крайне обоснованным аргументам. Уверены, что все происходящее — хорошо продуманная и срежиссированная комедия. Спорить с ними — все равно, что спорить с телевизором, по которому вещает красная морда Соловьева. Ты — слово, в ответ — 10, а толку никакого.

Врачеватели чумы


Они прошли не только чуму, но и испанку, и холеру, и оспу, подвергались нападению саранчи, в общем, переболели всеми напастями со времен рождения Христа, поэтому не видят в короне совершенно ничего дурного. ”А про грипп все забыли?”, ”Обычная простуда, поданная под соусом пандемии, вот вспомните эболу..”, ”Люди каждый день от СПИДА умирают, а вас только коронавирус интересует”. Уверена, что даже если отвести их в отделение экстренной медицины и дать посмотреть на бедняг на ИВЛ, они от своих слов не откажутся — по сравнению с болезнями, которые выкосили пол планеты, корона для них — все равно что детский утренник. Полемику разводят крайне охотно и не гнушаются статистикой с подозрительных сайтов типа лапшанауши.ком.

Помимо этих трех видов наблюдаются еще и смешанные, а также встречаются ярые антимасочники, антипрививочники и те, кто сами короной не болели, поэтому знают точно: вируса не существует. Понятия не имею, откуда у нас в стране столько осведомленных и образованных граждан. Глупые врачи со своими объяснениями и доводами в комментарии не лезут — все их силы брошены на то, чтобы бороться с ветряными мельницами (спасать несуществующих больных от неминуемой гибели). Но наши соотечественники не нуждаются в разъяснениях и сами, как говорится, с трусами — готовы по полочкам разложить происходящую в мире ситуацию, основываясь на личном опыте и знаниях. А главное, что свободного времени у них — немеряно.

В общем, ребята, если все-таки чувствуете, что не до конца шарите за тему коронавируса или просто захочется порыться в вонючей помойке — добро пожаловать в комментарии.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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