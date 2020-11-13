Блогер RusDelfi раскритиковал светофор в Ласнамяэ. Это одно из самых спорных мест в городе

На мой взгляд, Юхан Евонен не внес ясность, а окончательно запутал вопрос.

Из его объяснений следует, что водителю следует остановиться, если горит запрещающий сигнал светофора, при этом поворот направо запрещен (хотя это противоречит его же словам о том, что светофор в данном случае регулирует не перекресток, а пешеходный переход, то есть поворачивающий направо водитель никому не мешает).

Хорошо. Допустим. А что делать водителю, находящемуся на примыкающей дороге, ему-то когда можно поворачивать?

Ведь у него вообще нет светофора, а только знак "Уступи дорогу". Так он будет "уступать" до глубокой ночи…

Фото: скриншот видео

Допустимость двоякого толкования знаков и разметки ведет к увеличению аварийности.

Почему бы не поставить светофор в другом месте, где он бы регулировал и перекресток, и пешеходный переход, и не допускал бы никаких разночтений?

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