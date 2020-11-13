Блогер RusDelfi раскритиковал светофор в Ласнамяэ. Это одно из самых спорных мест в городе

Блогер RusDelfi увидел пост в группе EZ-дуны! и не согласился с комментаторами. На видеоролике видно, как машина проезжает перекресток на красный свет, однако в комментариях утверждают, что этот сигнал — для пешеходов. Это же мнение подтвердил и руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен в материале на Postimess.
На мой взгляд, Юхан Евонен не внес ясность, а окончательно запутал вопрос.
Из его объяснений следует, что водителю следует остановиться, если горит запрещающий сигнал светофора, при этом поворот направо запрещен (хотя это противоречит его же словам о том, что светофор в данном случае регулирует не перекресток, а пешеходный переход, то есть поворачивающий направо водитель никому не мешает).
Хорошо. Допустим. А что делать водителю, находящемуся на примыкающей дороге, ему-то когда можно поворачивать?
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