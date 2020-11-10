Блогер RusDelfi прокомментировал критику русской девушки в сторону Эстонии

Тема меня "задела", так как я как раз переехавший из России в Эстонию. Давайте по пунктам:

Эстетика архитектуры



Не знаю, какую эстетику имеет в виду автор блога. Я, например, переехал из Санкт-Петербурга. Если сравнивать с открыточными видами Эрмитажа, Дворцовой площади, стрелки Васильевского острова и т.п. - то сравнение могут не выдержать и многие столицы благополучных государств, хотя бы Осло или Рейкьявик...

Ну а советская архитектура, которую упоминает автор - так она везде

одинаковая. А есть ведь и средневековая архитектура Эстонии, а также очень красивая природа!

Что же касается нового строительства в Таллинне, например, то оно вполне

симпатичное, очень комфортное и прагматичное, а также экологичное, хотя и по-скандинавски лаконичное. Автору в качестве объекта для сравнения хочется порекомендовать покосившиеся деревянные бараки Архангельска с запредельной грязью вокруг дома...

Местное население



Отношение эстонцев к русским сформировано самими русскими, с которыми они ежедневно встречаются. И которые, к сожалению, бесконечно далеки от таких нравственных ориентиров как А.Д. Сахаров или Д.С.Лихачев, ну или чтобы понятнее - от проф. Преображенского из "Собачьего сердца". Скорее они ближе к П.П. Шарикову из того же фильма...(Конечно, не все, но многие)

Я уже не говорю о депортациях, убийствах и пытках, которые пережила Эстония во времена оккупации. Вот с чем соглашусь - так это с зарисовкой в аэропорту, когда при переходе на английский вдруг волшебным образом "вспоминается" русский...

Эстонский язык



Ну да, это проблема, его надо учить, ведь это государственный

язык. Но это понятно и до переезда. Вам же не придет в голову требовать в Португалии или Китае надписей на продуктах на русском языке? Почему же вас это возмущает в Эстонии?



Низкие зарплаты



Эта проблема характерна опять же для русскоязычных.

Учите язык - и рынок труда для вас будет расширяться. Тогда наличие русского языка будет дополнительным преимуществом.

Да, имея огромный опыт и знания, приобретенные в России (зачастую, бОльший опыт, чем здесь вообще возможен), является неприятным сюрпризом, что здесь тебя не ждут с распростертыми объятиями и не встают в очередь, чтобы предложить работу получше. Но это и понятно, ведь ты приехал туда, где тебя никто не ждал, это там у тебя огромный багаж за плечами, а здесь ты начинаешь с чистого листа...