10.11.2020, 07:00

Блогер RusDelfi прокомментировал критику русской девушки в сторону Эстонии


EST
Kuressaare, vabariigi aastapäev 102
Kuressaare, vabariigi aastapäev 102Foto: Irina Mägi

Мы рады познакомить вас с новым блогером на RusDelfi. Андрей переехал в Эстонию относительно недавно и будет писать о своем личном опыте смены страны проживания. В своем первом тексте автор отвечает на мнение русской девушки, раскритиковавшей в своем блоге жизнь в Эстонии. Ознакомиться с публикацией можно здесь.

Тема меня "задела", так как я как раз переехавший из России в Эстонию. Давайте по пунктам:

Эстетика архитектуры


Не знаю, какую эстетику имеет в виду автор блога. Я, например, переехал из Санкт-Петербурга. Если сравнивать с открыточными видами Эрмитажа, Дворцовой площади, стрелки Васильевского острова и т.п. - то сравнение могут не выдержать и многие столицы благополучных государств, хотя бы Осло или Рейкьявик...

Ну а советская архитектура, которую упоминает автор - так она везде
одинаковая. А есть ведь и средневековая архитектура Эстонии, а также очень красивая природа!

Читайте также:

Что же касается нового строительства в Таллинне, например, то оно вполне
симпатичное, очень комфортное и прагматичное, а также экологичное, хотя и по-скандинавски лаконичное. Автору в качестве объекта для сравнения хочется порекомендовать покосившиеся деревянные бараки Архангельска с запредельной грязью вокруг дома...

Местное население


Отношение эстонцев к русским сформировано самими русскими, с которыми они ежедневно встречаются. И которые, к сожалению, бесконечно далеки от таких нравственных ориентиров как А.Д. Сахаров или Д.С.Лихачев, ну или чтобы понятнее - от проф. Преображенского из "Собачьего сердца". Скорее они ближе к П.П. Шарикову из того же фильма...(Конечно, не все, но многие)

Я уже не говорю о депортациях, убийствах и пытках, которые пережила Эстония во времена оккупации. Вот с чем соглашусь - так это с зарисовкой в аэропорту, когда при переходе на английский вдруг волшебным образом "вспоминается" русский...

Эстонский язык


Ну да, это проблема, его надо учить, ведь это государственный
язык. Но это понятно и до переезда. Вам же не придет в голову требовать в Португалии или Китае надписей на продуктах на русском языке? Почему же вас это возмущает в Эстонии?

Низкие зарплаты


Эта проблема характерна опять же для русскоязычных.
Учите язык - и рынок труда для вас будет расширяться. Тогда наличие русского языка будет дополнительным преимуществом.

Да, имея огромный опыт и знания, приобретенные в России (зачастую, бОльший опыт, чем здесь вообще возможен), является неприятным сюрпризом, что здесь тебя не ждут с распростертыми объятиями и не встают в очередь, чтобы предложить работу получше. Но это и понятно, ведь ты приехал туда, где тебя никто не ждал, это там у тебя огромный багаж за плечами, а здесь ты начинаешь с чистого листа...

Полицейское государство


Вот об этом лучше и вовсе помалкивать... Если вы подзабыли, откройте криминальную сводку из России.Если здесь главные полосы газет занимают пожар в сарае или поиски пропавшей коровы, то наверное, это не самое страшное место на планете.

А то, что порядок есть и наказание неотвратимо (кстати, весьма мягкое по
российским меркам), так это огромный плюс!

От себя добавлю некоторые замечания, может, тоже кто-то прокомментирует:

Удивил в Эстонии крайне низкий уровень водительского мастерства автомобилистов

При том, что дороги несопоставимо безопаснее, чем в России, не говоря уже о количестве авто на дорогах...

С этим связанное еще одно удивление: большое количество тяжелых ДТП, в том числе со смертельным исходом, где причиной - выезд со второстепенной дороги на главную, когда выезжающий не уступает дорогу автомобилям, движущимся по главной. В России таких ДТП относительно немного.

Рискну предположить, что может быть причиной: в Эстонии на перекрестках
отсутствует знак "Главная Дорога", есть только знак "Уступи дорогу", но вот его-то горе-водители и не соблюдают! Возможно, просто утрачен навык оценки во время подъезда к перекрестку - "на какой дороге я нахожусь? главной или второстепенной". Наличие знака "Главная дорога", с точки зрения логики, избыточно, так как есть знак "Уступи дорогу", а с точки зрения психологии человека - необходимо. Ведь он существует, а всякие правила, как известно, написаны "кровью".

Эстонцы гордятся своим электронным государством

Наверное, я их сильно удивлю, если скажу, что в "отсталой" России многие электронные ресурсы и официальные сайты работают чётче, проще и логичнее. Не говоря уже о том, что в России вообще-то не принято не отвечать на электронные письма, а здесь это случается нередко.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Читайте также: