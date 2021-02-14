Сотрудник министерства финансов: в некоторых регионах население может уменьшиться на 30%. Не только в Ида-Вирумаа

Как сотрудник министерства вы занимаетесь проблемой пустующих многоквартирных домов в Ида-Вирума. Это масштабная проблема?

Действительно, я работаю в том числе и с самоуправлениями Ида-Вирумаа, занимаюсь пилотным проектом от Министерства финансов, в нем участвуют Кохтла-Ярве, волости Люганузе и Валга. Суть — решить проблему пустующих многоквартирных домов, именно в этом направлении мы и работаем вместе с самоуправлениями, тестируем и разрабатываем долгосрочные решения.

В Эстонии есть регионы, где серьезно уменьшается население. Этот процесс начался еще с момента восстановления независимости Эстонии, и в некоторых регионах население уменьшилось на достаточно большой процент. Более того, прогнозы показывают, что в следующие 20-30 лет во многих регионах страны население и дальше будет уменьшаться. В некоторых регионах прогнозируется до 30% уменьшения населения — влияют как экономические проблемы, так и демографические. Но это касается не только Ида-Вирумаа, есть и другие примеры: Валга, например. Представьте, что в начале 1980-х в городе жило около 18 500 жителей, но со временем население сократилось на треть, а размеры города, инфраструктура и количество строений остались практически такими же. Поэтому многие строения становятся ненужными, неиспользуемыми, при этом, их техническое состояние постепенно ухудшается. Начали появляться пустующие квартиры, которые ничего не стоят и полупустые дома, в которых кто-то еще живет, но большая часть квартир уже давно пустует. Большое количество пустых квартир влияет на цену недвижимости в этом месте, у нас есть города, где цена за м2 квартиры стоит меньше 100 евро.

В чем заключается конкретно ваша задача?

Мы разрабатываем и пробуем разные решения на примере конкретных самоуправлений и полупустых домов. Наша задача вместе с местным самоуправлением — помочь последним жителям опустевшего дома переехать в новое жилье, решить вопросы собственности, чтобы самоуправление получило здание полностью в свое владение, а потом уже старую постройку нужно сносить. Лично моя роль здесь — курировать проведение пилотного проекта, анализировать и представить предложения министру и правительству — как в будущем данную проблему можно было бы решать, какие меры поддержки нужны самоуправлениям, которые с такой проблемой столкнулись и какие законодательные инициативы, возможно, необходимы, чтобы способствовать процессу. Целью работы является достижение ситуации, когда местные самоуправления предотвращают появление проблемы пустующих домов или при необходимости решают её.