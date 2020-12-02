"Мы только пьем кофе и больше ничего не делаем?" Топ-5 мифов о работе госчиновников в Эстонии

"Работать в министерстве — значит подчиняться и не иметь возможности высказать свое мнение "

Эдит Калласте, Министерство социальных дел:

Работать в министерстве гораздо интереснее, чем думает широкая публика. У нас есть реальная возможность высказывать свое мнение при разработке политики, а не только контролировать процесс реализации. Например, мы имеем отношение к компании по улучшению системы родительского отпуска и пособий (в рамках этого проекта с 1 июля 2020 года был введен 30-дневный отцовский отпуск и дополнительная отцовская компенсация — прим. RusDelfi).

"Это — монотонная и скучная работа"

Кристи Райм, Министерство финансов:



Некоторые уверены, что сотрудники министерства только и делают, что целый день пьют кофе. На самом же деле наша работа довольно интересная и даже напряженная. Рабочий день всегда загружен, бывает даже работа в ночное время. Ты постоянно ощущаешь большую ответственность, потому что работаешь на благо государства и от результатов твоего труда будет зависеть качество жизни многих людей. Кстати, у нас чиновники активно участвуют в том, чтобы максимально уменьшить бюрократию и добиться максимально высокого КПД министерства.

"Для работы нужно только строго определенное образование"

Яана Кивила, Министерство социальных дел:



Есть мнение, что в нашем министерстве работают только люди с образованием в социальной сфере. Да, на данный момент в этом есть доля правды, но министерство нуждается и в людях с экономическим и юридическим образованием. Кстати, если вы думаете, что важные законы и изменения в жизни общества инициируются только "сверху", то вы заблуждаетесь. Инициатива также зарождается и на уровне министерств, ведь их работники видят, как работают законы на практике, и могут предложить, как улучшить их работу.

"В министерствах много бюрократии"

Янне Халлик, Министерство юстиции:



Один из самых банальных мифов — в государственном секторе много бюрократии. Однако это не совсем так. Возможно, мы все уже привыкли, что практически любое действие, так или иначе связанное с документацией, можно произвести в интернете, будь то запись к врачу или создание фирмы. Однако для многих соседних стран такой уровень развития и внедрения цифровых технологий в государственном секторе — все еще цель. Да, мы тоже далеки от идеала, но то, что мы уже имеем на данный момент — огромный шаг в борьбе с бюрократией.