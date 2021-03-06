06.03.2021, 11:40

”Мы никогда не отрицали свою связь с Россией и не ”играли в эстонцев””: студентка рассказала о том, что помогло ей идеально интегрироваться в эстонское общество

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”Мы никогда не отрицали свою связь с Россией и не ”играли в эстонцев””: студентка рассказала о том, что помогло ей идеально интегрироваться в эстонское общество
Фото из архива Дианы Дробот

Студентка Эстонской академии художеств Диана Дробот рассказала о своем опыте интеграции, школьном буллинге на национальной почве и том, как стать своей, когда в тебе нет ни капли эстонской крови.

Кем ты себя в большей степени считаешь, эстонкой или русской?

Если честно, заполняя каждую форму, где есть вопрос про национальность, мне нужно немножко времени, чтобы самоидентифицироваться. Если мы учитываем этнический аспект, то да, у меня русские корни и этого я не отрицаю. Но все-таки если мы говорим о культурной и социальной принадлежности, то я скорее считаю себя эстонкой. То есть, на подобные вопросы, которые часто возникают в различных опросниках, я, уважая свои корни, указываю себя как русскую. Но если мы говорим о ситуациях, когда ты едешь за рубеж и тебя там спрашивают, ”откуда ты?”, я говорю, что я — эстонка. Причем часто люди, которые не проживают на территории постсоветского пространства, им часто сложно понять этот феномен, который у нас в обществе происходит. Поэтому если у меня есть время на более длительную самоидентификацию, то я объясняю, что я эстонка, но с русскими корнями. Тем самым я даю понять собеседнику, что я полноправный член эстонского общества, потому что иначе у людей складывается впечатление, что ты все-таки ”заграничный гость”.

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А у тебя были случаи такого недопонимания за границей?

Да. Причем отчасти это могло быть из-за параметров моей внешности, потому что у людей есть понимание, как примерно должен выглядеть эстонец и как выглядит представитель более славянской внешности. И в таких случаях у собеседника происходит диссонанс: ”подожди, но ведь эстонцы выглядят не так”. В самой Эстонии таких проблем не было, но если мы говорим о зарубежных странах, то иногда мне приходится прибегать к дополнительным объяснениям истории своих корней.

Расскажи о своей семье, каким образом ты связана с Россией?

Моя мама родилась уже здесь, ее мама приехала сюда в очень юном возрасте из России. Папа мой родом из Украины, но принадлежность у него в большей степени русская. Тем не менее, моя семья очень патриотичная, папа, приехавший в Эстонию в достаточно юном возрасте по работе, очень быстро адаптировался. Но в то же время мы никогда не отрицали свою связь с Россией и не ”играли в эстонцев”. Несмотря на это и я, и моя старшая сестра получили полноценное образование на эстонском языке. Здесь нужно сказать, что в семье эстонским языком на тот момент владели не все, а эстонских корней у меня вообще нет. Тем не менее, и мои родители, и мы с сестрой всегда чувствовали себя очень комфортно здесь. Моя мама всегда считала своей родиной Эстонию и до подросткового возраста даже не знала, что то, что она русская, может означать, что она не принадлежит к нашей стране. Она здесь выросла, и в ее понимании даже не существовало такой интерпретации. Поэтому у нас в семье всегда подчеркивалось, что все-таки наша родина — Эстонию, и я за этот подход очень благодарна своим родителям.

Дома вы разговариваете на русском?

Да, с детства мы говорили всегда на русском, причем не только с домашними, но и со всеми остальными родственниками. Но мои родители сделали очень правильный выбор — и меня, и мою старшую сестру они отправили в эстонский садик в очень маленьком возрасте — в три года. Именно поэтому никакой проблемы с адаптацией у нас не было. Конечно, мы росли в Ида-Вирумаа. Я очень люблю свой родной уезд и не хочу сказать ничего плохого о нем, но в тот момент там были очень большие социальные проблемы. Это были двухтысячные, относительно недавно распался Советский Союз. Моим родителям тогда говорили, ”что вы делаете со своими детьми? Это вообще не корректно. Почему вы отправляете своих русских детей в эстонские учреждения? Вы калечите своих детей!”. На это мои родители ответили ”через 15 лет посмотрим”. Как видим, они глядели в будущее и в этом смысле оказались правы.

Соответственно, в эстонской школе проблем с адаптацией у тебя не возникло?

Да, все верно. Кстати, важно отметить, что у нас в уезде очень частой практикой было отправлять детей в эстонский садик, но находить их не способными продолжать обучение в эстонской школе. Что касается меня - никаких проблем с адаптацией у меня не было, я даже с трудом помню в своей жизни время, когда я не владела эстонским языком хотя бы на уровне того, чтобы понимать, что происходит вокруг меня.

Но тут нужно отметить еще один момент — на адаптацию влияет не только тот факт, что это чужая языковая среда, а то, как именно воспитали родители. У некоторых ребят из русских семей, с которыми мы вместе ходили в эстонскую школу, были проблемы с адаптацией даже несмотря на то, что они ходили со мной в эстонский садик.

Я помню, что бывало такое, что мои одноклассники ругались на русских ребят. Я им говорила всегда ”но я тоже русская”. Моя компания на это мне отвечала ”нет, Диана, на тебя это не распространяется, ты — наша”. Получается, у детей есть понимание того, что русский ребенок может быть полноценным членом эстонского общества, когда он сам стремится адаптироваться. Но для меня это все равно было всегда болезненно, и я всегда останавливала своих однокашников с просьбой быть более понимающими к ситуации менее адаптированных ребят. Но это утихло со временем. Живя в Таллинне, я замечаю, что быть русским в эстонском обществе — это такая фишка. Сейчас появляется ощущение, что интеграция проходит довольно успешно и даже если твой эстонский не идеальный, твой акцент дает определенную изюминку. Это не совсем распространяется на меня, потому что эстонский для меня — приобретенный родной язык и я общаюсь на нем в доминирующем ключе.

Назовешь самые забавные ошибки тех, кто только учит эстонский?

На самом деле, сложно сказать. Но мне даже немного жать, что я не могу так красиво ”каверкать” язык, как те, кто говорит на нем не идеально. Казалось бы, это и есть цель, люди не понимают, что я русская, когда я говорю по-эстонски. И не потому что я скрываю это, а потому что я не могу уже говорить по-другому.

А какой у тебя круг общения? В основном, эстонский?

Да, большей частью я говорю на эстонском. На русском я разговариваю дома и в каких-том аленьких сообществах, в которых я могу участвовать. Но в основном, моя деятельность — работа, университет и большинство друзей — требует эстонского. Даже когда я хожу в магазин или к врачу я всегда начинаю беседу сама на эстонском языке, мне так комфортнее излагать свои мысли. Не потому, что я не знаю русский. Довольно часто слышу от людей, что если отправить ребенка в чужую языковую среду, то вырастет ”языковой инвалид”, который не будет знать ни один язык. Это –скорее вопрос образования, в моей школе учителя русского языка очень ответственно подходили к своей работе, да и дома родители со мной разговаривали на русском всегда. Мы сами определяем собственное ”я”: ты можешь быть учеником, работником, родителем, а также эстонцем и русским одновременно. Мне кажется, этот факт очень часто недооценивается.

Можешь подробнее рассказать о том, как строились отношения между эстоно- и русскоговорящими в твоей школе? Если происходили ”стычки”, то из-за чего?

В первую очередь — это какие-то исторические моменты и настрой родителей. Ребенок сам по себе слишком юн, чтобы понимать разницу. Детям как таковым — все равно. Да, в этом вопросе мы возвращаемся к не очень приятным историческим моментам, и я понимаю, что у некоторых людей это — болезненная тема, которая транслируется на детей. Но ребенок сам по себе не может придумать, что над кем-то нужно смеяться, потому что он русский или эстонец. Возможно, дети сейчас — это иное поколение, но в моей детстве это было именно так. Причем я не говорю, что родители это делают специально, но ведь ребенок впитывает все, что происходит дома.

В мое детство дети были более склонны к буллингу. Если сегодня это — пассивная агрессия через социальные сети, то в мое детство такого не было. В основном, это было в формате ”стычек за гаражами”. Часто они имели национальную подоплеку, но, когда доходило до кулаков, ”прилетало” за вещи, никак не связанные уже с национальностью. Хотя выражение ”sibul” использовалось — но уже в более старшем возрасте. Вообще, если честно, у нас была относительно здоровая обстановка в школе относительно всего, что в то время творилось. Не без изъянов, конечно, но все-же.

Сейчас ты работаешь с организацией MTÜ VeniVidiVici. Чем вы занимаетесь?

В основном, мы организуем ученические обмены в рамках Эстонии длительностью 1-4 недели. То есть, ребенок из любой точки Эстонии может уехать учиться в любую другую точку страны. Если мы говорим о длительном обмене около месяца, то проект подразумевает, что ребенок сто процентов поменяет языковую среду. Ребята таким образом улучшают свои вербальные навыки языка — а это один из самых важных аспектов его изучения. Сейчас из-за пандемии мы занимаемся электронной практикой языка. Она работает по такому же принципу, только дигитально — мы составляем языковые пары, так как среди эстонских ребят есть тоже довольно большое количество желающих изучать русский. На данный момент уже более 200 ребят участвуют в проекте, он бесплатный для учеников школ.

Были ли у тебя когда-нибудь мысли уехать из Эстонии? В Россию, например?

В первую очередь хочу упомянуть, что я жуткий патриот Эстонии, мне кажется, для меня будет очень сложно покинуть навсегда эту страну, даже в целях обучения или чего-то другого. Если уж куда-то ехать на определенный срок, то точно не в Россию, в какой-то степени из-за политических нюансов, в какой-то — из-за габаритов страны. Если говорить о моей специальности — я учусь на архитектора и градостроителя-проектировщика города, я не исключаю, что могу пребывать в России какое-то время, я бы даже хотела пожить в Питере в рамках какого-то проекта пару месяцев. Но это — единственный город, в который я готова сейчас поехать, если мы говорим о России. Если же речь идет о Европе — я должна была ехать на семестр в Данию, но из-за пандемии пришлось поездку отложить, но в будущем я планирую все-таки это осуществить. Какой бы не была любовь к родине, это не должно становиться на пути получения новых знаний и расширения кругозора. Так что, скорее всего, я покину страну на какое-то время, но не для того, чтобы убежать, а для того, чтобы вернуться сюда с новыми навыками.

Из моих знакомых из Ида-Вирумаа есть те, кто хочет уехать из Эстонии — это девушки, в основном. Они получали образование в России и некоторые планируют там и остаться. Причем это не обязательно те, кто плохо владеет эстонским языком. Просто молодые люди стремятся получать какие-то новые знания, а Россия — это просто более удобная альтернатива англоговорящей среде.

Но на данный момент ты решила пойти на практику в Министерство экономики и коммуникаций. Что тебя мотивировало?

Я узнала об этом из рассылки декана — в письме говорилось, что на практику ждут именно русскоговорящих. Мне показалось, что это очень хорошая возможность реализовать себя на государственном уровне. Я считаю, что нужно пробовать себя в различных отраслях своего образования, ведь часто мы можем недооценивать себя. Некоторые думают, что архитектор может только чертить здания и сидеть в конторе с 9 до 5, но на самом деле — это не обязательно так, все зависит от вас.

Кстати, если вы заинтересовались работой в госсекторе, то вам стоит наблюдать за этой группой на Facebook и сайтом. Также есть варианты отдельных практик у каждого министерства. В том числе, имеются специальные программы, такие как эта.

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