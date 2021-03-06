”Мы никогда не отрицали свою связь с Россией и не ”играли в эстонцев””: студентка рассказала о том, что помогло ей идеально интегрироваться в эстонское общество

Кем ты себя в большей степени считаешь, эстонкой или русской?

Если честно, заполняя каждую форму, где есть вопрос про национальность, мне нужно немножко времени, чтобы самоидентифицироваться. Если мы учитываем этнический аспект, то да, у меня русские корни и этого я не отрицаю. Но все-таки если мы говорим о культурной и социальной принадлежности, то я скорее считаю себя эстонкой. То есть, на подобные вопросы, которые часто возникают в различных опросниках, я, уважая свои корни, указываю себя как русскую. Но если мы говорим о ситуациях, когда ты едешь за рубеж и тебя там спрашивают, ”откуда ты?”, я говорю, что я — эстонка. Причем часто люди, которые не проживают на территории постсоветского пространства, им часто сложно понять этот феномен, который у нас в обществе происходит. Поэтому если у меня есть время на более длительную самоидентификацию, то я объясняю, что я эстонка, но с русскими корнями. Тем самым я даю понять собеседнику, что я полноправный член эстонского общества, потому что иначе у людей складывается впечатление, что ты все-таки ”заграничный гость”.

А у тебя были случаи такого недопонимания за границей?

Да. Причем отчасти это могло быть из-за параметров моей внешности, потому что у людей есть понимание, как примерно должен выглядеть эстонец и как выглядит представитель более славянской внешности. И в таких случаях у собеседника происходит диссонанс: ”подожди, но ведь эстонцы выглядят не так”. В самой Эстонии таких проблем не было, но если мы говорим о зарубежных странах, то иногда мне приходится прибегать к дополнительным объяснениям истории своих корней.

Расскажи о своей семье, каким образом ты связана с Россией?

Моя мама родилась уже здесь, ее мама приехала сюда в очень юном возрасте из России. Папа мой родом из Украины, но принадлежность у него в большей степени русская. Тем не менее, моя семья очень патриотичная, папа, приехавший в Эстонию в достаточно юном возрасте по работе, очень быстро адаптировался. Но в то же время мы никогда не отрицали свою связь с Россией и не ”играли в эстонцев”. Несмотря на это и я, и моя старшая сестра получили полноценное образование на эстонском языке. Здесь нужно сказать, что в семье эстонским языком на тот момент владели не все, а эстонских корней у меня вообще нет. Тем не менее, и мои родители, и мы с сестрой всегда чувствовали себя очень комфортно здесь. Моя мама всегда считала своей родиной Эстонию и до подросткового возраста даже не знала, что то, что она русская, может означать, что она не принадлежит к нашей стране. Она здесь выросла, и в ее понимании даже не существовало такой интерпретации. Поэтому у нас в семье всегда подчеркивалось, что все-таки наша родина — Эстонию, и я за этот подход очень благодарна своим родителям.