14.12.2020, 08:20

Могу ли я работать в министерстве без гражданства? А нанести яркий лак на ногти? А детская комната есть? Сотрудники госслужбы отвечают на "неудобные" вопросы


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Могу ли я работать в министерстве без гражданства? А нанести яркий лак на ногти? А детская комната есть? Сотрудники госслужбы отвечают на "неудобные" вопросы
На фото: русскоязычные сотрудники МинистерствФото: Фонд интеграции

Мы задали представителям различных эстонских министерств семь самых "неудобных" вопросов, которые могут показаться слишком глупыми или наивными, чтобы озвучить их лично.

Обязательно ли принадлежать к той же политической партии, что и министр, чтобы устроиться на работу в министерство?

Нет, это совершенно не обязательно, вы можете не принадлежать ни к какой партии, у вас вообще есть право не афишировать свою политическую позицию.

Есть ли у министерства свой дресс-код? Например, можно ли нанести яркий лак?

Такие вещи допустимы, но в пределах разумного, конечно. Главное, чтобы сотрудник выглядел опрятно, корректно и в соответствии с ситуацией. Бывает так, что сотруднику предстоит деловая встреча — тогда стоит одеться более строго и официально. Но в целом, политика направлена на то, чтобы индивидуальность каждого человека не терялась. Кстати, среди сотрудников Министерств есть те, кто носит дредды, или имеет пирсинг и тату. Так было не всегда, раньше существовал более строгий дресс-код, но постепенно от него отказались.

Могу ли я работать в министерстве, если у меня серый паспорт, гражданство России или два гражданства?

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Это неоднозначный вопрос. В соответствии с законом, должностным лицом должен быть только гражданин Эстонии. Однако помимо непосредственно позиций чиновников, в Министерствах есть и другие должности, которые не требуют гражданства. Например, чтобы стать руководителем проектов, вы должны лишь хорошо знать эстонский, а цвет паспорта не имеет значения.

На каком уровне я должен говорить по-эстонски, работая в министерстве?

Уровень языка должен быть С1, но если вы разговариваете с акцентом, никто не будет предъявлять вам никаких претензий . Объем словарного запаса зависит от должности, он должен быть достаточным, чтобы уровень языка не сказывался на качестве работы и коммуникации.

Если полностью изменится состав правительства, поменяются ли все сотрудники министерства?

Могут, но не всегда. Обычно работники остаются на своих местах, но меняются советники министра.

Существуют ли какие-либо привилегии для сотрудников министерства?

У нас есть 35 дней отпуска, множество совместных мероприятий — рождественская вечеринка, командные мероприятия, много обучающих тренингов (коучинг-менеджмент, тренинги по менеджменту, тайм-менеджмент, планирование встреч). Некоторые спортивные клубы предоставляют сотрудникам Министерств хорошую скидку.

Но один из самых важных моментов — гибкий график и возможность самому планировать свой рабочий день, независимость от времени и места работы — главное иметь под рукой ноутбук и интернет!

Еще один приятный бонус — в Министерстве есть своя детская комната, где можно оставить детей, если это необходимо.

Могу ли я тоже стать министром?

Конечно, это возможно. Правда, вам придется пройти путь от простого чиновника до начальника отдела, и только потом претендовать на должность канцлера. Но все это — в ваших руках!

Кстати, если вы заинтересовались работой в одном из Министерств, вам может быть полезно заглянуть в группу, которую ведет сотрудник Министерства и в которую часто выкладывают интересные вакансии. Но даже если вы не нашли там вакансию мечты — не отчаивайтесь, ведь вы можете попасть в какое-нибудь из Министерств на практику! Для этого нужно написать им напрямую, либо найти специальную программу — у некоторых Министерств есть и такие. Например, о том, как попасть на стажировку в Министерство финансов, вы можете узнать здесь.

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