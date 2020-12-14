Могу ли я работать в министерстве без гражданства? А нанести яркий лак на ногти? А детская комната есть? Сотрудники госслужбы отвечают на "неудобные" вопросы

Обязательно ли принадлежать к той же политической партии, что и министр, чтобы устроиться на работу в министерство?

Нет, это совершенно не обязательно, вы можете не принадлежать ни к какой партии, у вас вообще есть право не афишировать свою политическую позицию.

Есть ли у министерства свой дресс-код? Например, можно ли нанести яркий лак?

Такие вещи допустимы, но в пределах разумного, конечно. Главное, чтобы сотрудник выглядел опрятно, корректно и в соответствии с ситуацией. Бывает так, что сотруднику предстоит деловая встреча — тогда стоит одеться более строго и официально. Но в целом, политика направлена на то, чтобы индивидуальность каждого человека не терялась. Кстати, среди сотрудников Министерств есть те, кто носит дредды, или имеет пирсинг и тату. Так было не всегда, раньше существовал более строгий дресс-код, но постепенно от него отказались.

Могу ли я работать в министерстве, если у меня серый паспорт, гражданство России или два гражданства?

Это неоднозначный вопрос. В соответствии с законом, должностным лицом должен быть только гражданин Эстонии. Однако помимо непосредственно позиций чиновников, в Министерствах есть и другие должности, которые не требуют гражданства. Например, чтобы стать руководителем проектов, вы должны лишь хорошо знать эстонский, а цвет паспорта не имеет значения.

На каком уровне я должен говорить по-эстонски, работая в министерстве?

Уровень языка должен быть С1, но если вы разговариваете с акцентом, никто не будет предъявлять вам никаких претензий . Объем словарного запаса зависит от должности, он должен быть достаточным, чтобы уровень языка не сказывался на качестве работы и коммуникации.

Если полностью изменится состав правительства, поменяются ли все сотрудники министерства?

Могут, но не всегда. Обычно работники остаются на своих местах, но меняются советники министра.

Существуют ли какие-либо привилегии для сотрудников министерства?

У нас есть 35 дней отпуска, множество совместных мероприятий — рождественская вечеринка, командные мероприятия, много обучающих тренингов (коучинг-менеджмент, тренинги по менеджменту, тайм-менеджмент, планирование встреч). Некоторые спортивные клубы предоставляют сотрудникам Министерств хорошую скидку.