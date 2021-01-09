"Это — их страна, просто они говорят на другом языке": чем новое поколение русских в Эстонии не похоже на своих родителей

Расскажи об организации, в которой сейчас работаешь. Чем вы занимаетесь?

Мы долго думали, как будем по-русски называться, решили, что Союз молодежных объединений Эстонии. На самом деле у нас несколько сфер деятельности, но основная — работа с молодежными организациями, мы помогаем им в развитии, организовываем различного рода тренинги, вовлекаем их в процесс принятия решений — то есть, если есть какие-то законопроекты или акции, которые требуют мнения молодежи, мы привлекаем организации, которые могли бы быть в данном случае полезны. Еще одна сфера нашей деятельности — молодежные советы, которые мы стараемся создать в практически каждом самоуправлении Эстонии. Они помогают реальному совету учитывать мнение и потребности молодежи. Еще у нас есть отдельная сфера адвокации: у нас спрашивают мнение по определенным молодежным вопросам, например, как должна развиваться молодежная сфера в ближайшее время. И последнее направление, которым мы занимаемся — проектная деятельность. Так, мы работаем с русскоязычной молодежью, начиная с развития гибких навыков — например, тайм-менеджмент, и заканчивая какими-то проектами на международном уровне, например создание руководств по оценке навыков молодежных работников.

Много ли у вас в организации русскоговорящей молодежи?

У нас всего восемь человек работников, два молодежных делегата и пять волонтеров (выбираются на полгода). То есть в общем, 15 человек. Из постоянных работников нас двое говорит на русском. Член правления у нас из Силламяэ, то есть, она полностью русскоязычная, а я второй, 25 процентов, получается. А вот волонтеры у нас все эстонцы. У нас также есть общественные организации, с которыми мы сотрудничаем, среди них есть несколько, которые работают только с русскоязычной молодежью, но их всего 4-5. У остальных, в принципе, может быть отдельная ветка, которая работает с русскоговорящими, например, общество дебатов. Но в основном, в этих организациях все-таки присутствуют эстоноязычные ребята.

А к какой категории ты относишь себя? Ты больше русский или эстонец?

Генетический тест не проводил, сколько процентов какой национальности – не знаю, не знаю, поэтому с этим сложно. А по ощущениям, я думаю, что отнес бы себя к русскоязычным. Я не совсем эстонец, а скорее близок к понятию "эстонский русский". Вроде бы и не русский, так как перенял традиции эстонцев. Но не до конца. Хотя, с другой стороны, я общаюсь с россиянами и понимаю, что на многие вещи мы смотрим по-другому. Поэтому я чувствую, что я где-то между этими двумя национальностями нахожусь.