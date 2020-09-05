Поезд судного дня. Где скроется Путин в случае ядерной войны

Многие слыхали устойчивое американское выражение ”Самолет судного дня/Doomsday plane”. Это не что иное как воздушный командный пункт верховного главнокомандующего ВС США на случай ядерной атаки (для координации ответных действий президент может на борту не присутствовать, экипаж сам справится, сам борт может быть в воздухе неделю и более). В Америке подобные самолеты базируются на авиабазе Оффут в Небраске, в России же — на аэродроме Чкаловский под Москвой (вероятно что-то подобное есть и у Франции, и у Великобритании, и у Китая).

Но оказывается (по крайней мере у нас в России) есть еще и подобный поезд. Поэтому текст дальше прошу читать только лиц, умеющих хранить тайны, а шпионы пусть проходят мимо!

Вооруженные силы (да и прочие силовые ведомства) постоянно должны быть готовы ко всяким неожиданностям. Почти всю вторую половину XX века самой ожидаемой неожиданностью был ограниченный или всеобщий конфликт с использованием термоядерного оружия и поэтому Генеральный штаб ВС СССР имел с 1955 года в своем составе некое 9-е управление. Организация таинственная, официально занимающаяся ”обеспечением функционирования пунктов управления высших органов государственной власти и ВС РФ” (трактовалось сие максимально широко и объект ”Форос” в Крыму тоже был, например, делом их рук)

Завеса тайн и недомолвок ныне немного приподнялась и можно понять, что в случае чего президент действительно будет спасаться в Башкирских горах, ФСБ творить темные делишки из Пензенской области (а ГРУ — из Калужской), армейские тыловики спрячутся под Егорьевском (или под Костромой), летчики — в Монино, и так далее, и тому подобное.

Я же хочу обратить внимание на железнодорожную составляющую. У ВС РФ между прочим есть собственный поезд, с помощью которого в лихую годину войска должны справиться со всякой нечистью. Ранее он имел красивое название ”1429-й железнодорожный пункт управления ГШ ВС РФ” (которое, правда, крайне редко использовали в документах, а тем более произносили вслух), а уж как именуется сейчас я и вовсе не знаю. Употребляется лишь индекс ВЧ 25801-15 (ВЧ 25801 — это самые разнообразные связисты Генштаба, а поезд, стало быть, их пятнадцатое по счету подразделение).