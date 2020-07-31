Олимпиада-80. Чемпион-космополит, родился в Италии, выступал за Великобританию, но принес российское золото Франции в японском виде спорта

Среди спортсменов, как и среди прочих людей, попадаются люди со сложными биографиями. Пожалуй, самое причудливое сочетание разнообразных жизненно-паспортных заковык на московской Олимпиаде (и далее) продемонстрировал дзюдоист Анжело Паризи.

Фамилия, как вы видите, итальянская. И родился он 3 января 1953 г. в Арпино (провинция Лацио), в самом центре Италии. Но уже в три года перебрался с родителями в Великобританию и свою первую медаль на Олимпиаде в Мюнхене (1972 г., бронза в абсолютной весовой категории) он получил именно под ”Юнион Джеком”.

В 1975 г. он решил сменить гражданство на французское и, что характерно, сделал это. Из-за этих самых дрязг он проехал мимо Игр Монреаля-1976. Это не нынешняя Единая Европа, тогда гражданство человека значило и определяло многое.

Но к играм Москвы-1980 он уже был признанной ”звездой” французской сборной, основным претендентом на медали и за каждым его шагом (даже в Москве), пристально следили французские журналисты.

В категории свыше 95 кг., проведя три схватки с поляком Войцехом Решко (победа, Юко), чехословаком Владимиром Кочманом (победа, Иппон) и англичанином Паулем Редбурном (победа, Вазари/Кейкоку) Анжело вышел в финал.

В финале за 6 минут и 14 секунд он справился с болгарином Димитаром Цапряновым, принеся Франции первую золотую олимпийскую медаль в дзюдо в истории.

Выступая в абсолютной категории, справившись с югославом Радомиром Ковачевичем (Фузен-Гачи), венгром Андрашом Ошваром (Кока), Сергеем Новиковым из СССР (Иппон) и выйдя финал, проиграл восточному немцу Дитмару Лоренцу (Юсей-Гачи).

И на следующих играх в Лос-Анджелесе-1984 Паризи тоже участвовал в своей самой тяжелой категории свыше 95 кг. и выиграл на этот раз серебро.

Получается, что Анджело, имея итальянское происхождение, участвовал в трех играх (1972, 1980 и 1984), будучи гражданином двух стран (Великобритании и Франции), под тремя разными флагами (Великобритании, олимпийским и Франции), и выиграл четыре медали (золото, два серебра и бронзу). Причем в Лос-Анджелесе Паризи был знаменосцем сборной Франции.