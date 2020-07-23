Мой личный СССР. Алкоголь

”Что то стало холодать, не пора ли нам поддать?”

”Ручки зябнут, ножки зябнут, не пора ли нам дерябнуть?”

”Ветер дует прямо в спину, не пора ли к магазину?”

Пили в Советском Союзе много. Не верьте тем, кто сейчас бредит на тему ”спивающейся Родины”, с восьмидесятых годов прошлого века ситуация значительно выправилась и произошло это самым естественным образом (передовики алкогольных фронтов просто перемерли). Да и некогда особенно сейчас пить — постоянно одолевают иные житейские проблемы. А вот в СССР алкоголь считался самым верным и доступным способом отдыха и развлечения. Стабильное общество.

На улицах можно было нередко встретить теряющих человеческий облик сограждан, передвигающихся только что не на четвереньках. Которые, тем не менее, имели от государства какой-никакой кров, пищу и медобслуживание. Право на труд заключалось для этих еще людей в том, что они числились на каких-то минимальных должностях, но при этом удивительно старательно не работали.

Чтобы загреметь за пьянство в тюрьму (или хотя бы в медучреждение) надо было очень сильно постараться. Ни прокуратура, ни милиция, ни прочие ответственные службы совершенно не горели желанием брать на свое попечение явных деградантов.

Официально же, в прессе и СМИ, подобные трудности признавались, но за признанием следовал бесконечный ворох полезных рекомендаций типа — ”приобщить к созидательному труду”, ”привлечь общественность к перевоспитанию” и ”общество не должно терпеть в своих рядах…”. И еще долгий набор подобных благоглупостей, которые к реальной действительности никакого отношения не имели.

В авангарде, конечно, шли люди творческие. Допился Олег Даль, Юрий Богатырев, актера Юрия Каморного при приступе ”белой горячки” застрелил миллиционер, и это только самые яркие случаи. Бешеную популярность имели всевозможные полуофициальные алкоклиники (Довженко) и самые экстравагантные методы лечения (гипноз, вшивание ”Эспераля” или ”Торпедо”).

Актер Юрий Каморный в фильме "Стрелы Робин Гуда" Фото: скриншот фильма

Владимир Высоцкий, например, только в отечественных психиатрических стационарах отдыхал трижды, а ведь еще и за границей ”Анонимных алкоголиков” посещал. И не скрывал этого.