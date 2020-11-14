"Меня удивило: насколько не любят русскоязычные читатели в Эстонии приезжих": блогер делится своим опытом жизни в Эстонии

Всем Tere и привет. Меня зовут Марика. Мы с вами немного познакомились в прошлой моей статье: ”Как белорусы встречали новый год в Эстонии и захотели переехать жить”. Были разные комментарии, в том числе нецензурные, оскорбительные. Это была моя пробная статья и после ”такой” обратной связи я задумалась: нужно ли писать дальше. Это мое хобби, я пишу свой взгляд: на мир и страну, путешествие и людей. Я делюсь полезным материалом бесплатно, а взамен получаю оскорбления, это неприятно. Но я позитивный человек и верю, что общество и любой социум делится на разных людей.

Итак, личностная характеристика читателя:

Категория 1 читателей: Нецензурные, оскорбительные, неконструктивные высказывания пишут люди, которые не реализовали себя в жизни и пытаются самоутвердиться в виртуальной жизни (инкогнито), за счет унижения достоинства других людей. Они винят всех в том, что происходит с ними в жизни. Такие комментарии можно найти к любым статьям на сайте.

Категория 2 читателей: Умные, реализовавшие себя в жизни люди также могут читать и писать комментарии, но они цензурные, культурные, конструктивные. Если человек уважает себя, значит, он будет уважать и других.

Дорогие читатели из категории 1, если Вам это не интересна статья, тогда Вы можете просто пройти мимо и не тратить свое время. Все зависит от нас самих. Каждый в состоянии менять свою жизнь в лучшею сторону, но над этим нужно работать лично Вам.

Меня удивило: насколько не любят русскоязычные читатели в Эстонии приезжих

Нужно различать понятия: человек приехал ”на заработки” или переехал в Эстонию жить семьей. В первом случае, вашу ”не любовь” можно аргументировать. Вы считаете, что человек

забирает ваши рабочие места и делает демпинг на оплату труда. Он ”заработает” и уедет к себе тратить.

Во втором случае, образованные люди, которые нашли тут работу, устроились и переехали жить. Это наш случай и многих других белорусов, украинцев, русских и т.д. За что вам ”не любить” эту категорию приезжих? Во втором случае, люди работают и тратят в Эстонии (в их интересах заработать больше, они цену не снижают): арендуют/покупают недвижимость, платят налоги (иногда больше, чем вы). Такая категория приезжих участвует в экономике страны и делает ее лучше. ”Занимают наши рабочие места”- скажет читатель. Вы знаете или сейчас узнаете, что высококвалифицированные места не так просто занять. Нужно работодателю сначала разместить объявление для всех желающих и подходящих по опыту и квалификации на эту должность сотрудников из Эстонии. И если такие кандидаты не найдутся (соответственно мы не занимаем ваше место, а занимаем свое), тогда можно приглашать иностранного сотрудника. Это согласовывается с töötokassa и нужно соблюдать ряд условий.