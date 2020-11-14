14.11.2020, 12:03

"Меня удивило: насколько не любят русскоязычные читатели в Эстонии приезжих": блогер делится своим опытом жизни в Эстонии

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"Меня удивило: насколько не любят русскоязычные читатели в Эстонии приезжих": блогер делится своим опытом жизни в Эстонии
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Блогер RusDelfi Марика продолжает свой рассказ о переезде и адаптации на новом месте. Правда ли, что русскоговорящие в Эстонии не любят приезжих за то что те "забирают рабочие места"? Что может подтолкнуть человека решиться на переезд? И как выучить эстонский язык бесплатно?

Всем Tere и привет. Меня зовут Марика. Мы с вами немного познакомились в прошлой моей статье: ”Как белорусы встречали новый год в Эстонии и захотели переехать жить”. Были разные комментарии, в том числе нецензурные, оскорбительные. Это была моя пробная статья и после ”такой” обратной связи я задумалась: нужно ли писать дальше. Это мое хобби, я пишу свой взгляд: на мир и страну, путешествие и людей. Я делюсь полезным материалом бесплатно, а взамен получаю оскорбления, это неприятно. Но я позитивный человек и верю, что общество и любой социум делится на разных людей.

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Итак, личностная характеристика читателя:

Категория 1 читателей: Нецензурные, оскорбительные, неконструктивные высказывания пишут люди, которые не реализовали себя в жизни и пытаются самоутвердиться в виртуальной жизни (инкогнито), за счет унижения достоинства других людей. Они винят всех в том, что происходит с ними в жизни. Такие комментарии можно найти к любым статьям на сайте.

Категория 2 читателей: Умные, реализовавшие себя в жизни люди также могут читать и писать комментарии, но они цензурные, культурные, конструктивные. Если человек уважает себя, значит, он будет уважать и других.

Дорогие читатели из категории 1, если Вам это не интересна статья, тогда Вы можете просто пройти мимо и не тратить свое время. Все зависит от нас самих. Каждый в состоянии менять свою жизнь в лучшею сторону, но над этим нужно работать лично Вам.

Меня удивило: насколько не любят русскоязычные читатели в Эстонии приезжих

Нужно различать понятия: человек приехал ”на заработки” или переехал в Эстонию жить семьей. В первом случае, вашу ”не любовь” можно аргументировать. Вы считаете, что человек
забирает ваши рабочие места и делает демпинг на оплату труда. Он ”заработает” и уедет к себе тратить.

Во втором случае, образованные люди, которые нашли тут работу, устроились и переехали жить. Это наш случай и многих других белорусов, украинцев, русских и т.д. За что вам ”не любить” эту категорию приезжих? Во втором случае, люди работают и тратят в Эстонии (в их интересах заработать больше, они цену не снижают): арендуют/покупают недвижимость, платят налоги (иногда больше, чем вы). Такая категория приезжих участвует в экономике страны и делает ее лучше. ”Занимают наши рабочие места”- скажет читатель. Вы знаете или сейчас узнаете, что высококвалифицированные места не так просто занять. Нужно работодателю сначала разместить объявление для всех желающих и подходящих по опыту и квалификации на эту должность сотрудников из Эстонии. И если такие кандидаты не найдутся (соответственно мы не занимаем ваше место, а занимаем свое), тогда можно приглашать иностранного сотрудника. Это согласовывается с töötokassa и нужно соблюдать ряд условий.

Такие люди не поедут сюда с семьей ”убирать, мыть полы и т.д.” многие озвучивали такую перспективу в комментариях. Такие места свободны и никто их не забирает.

Это сложный для всех год, но не нужно винить во всех своих бедах приезжих (как многие делают). Многие эстонцы уезжают на заработки в Финляндию, Швецию, Норвегию, Германию и
там уже вы такой же приезжий. Ставьте всегда себя на место другого человека, которого Вы пытаетесь унизить, тем самым самоутвердившись. И многие пишут, что мы с семьей переехали сюда ”не просто так”. Да это было непросто. Мы решили переехать из Республике Беларусь,
потому что нам комфортнее в Европе. Это ощущение, а не желание заработать и т.д. Для всех интересующихся, в Эстонии не заработаешь ”много” денег работая на кого то. Это страна для жизни с детьми, но если уже есть ”денежная подушка безопасности”. А для ”на заработки” лучше ехать дальше в Финляндию, Швецию. Как это и делают сами многие эстонцы.

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”Почему Эстония?” — спрашиваете Вы. Отвечу, мы выбрали Эстонию по ряду причин:

1. Географически: недалеко от Республики Беларусь (10 часов на машине).

2. Есть русскоговорящее население. Предполагали, что будет проще адаптироваться.

3. Нашли школу русскую для ребенка (для 5-го класса это важно). Младший ребенок пойдет в эстонский сад, а затем в школу.

4. Красивая природа (похожа на белорусскую, только в Эстонии гораздо чище). Созданы условия для прогулок и туризма. Мы любим путешествовать, узнавать новое. Я писала в предыдущей статье в каких странах Европы мы были. Из других стран мы посетили: Грузию, Россию, Вьетнам, Шри Ланку, Доминиканскую Республику, Египет, Грецию.

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5. Другое, непривычное для нас в нашей родной стране, уважительное отношение к детям и людям. Этому много примеров и сравнений. Это отдельная тема.

6. Хорошо развитая электронная среда. Можно многие важные вопросы решить онлайн. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Других причин: политических и т.д. у нас не было. Мы не от чего не бежали. Мы не просили убежища и приюта. Нам было где жить и что делать в своей стране. Но хотелось другого ощущения души.

Итак, для тех кто дочитал, полезная информация. Многие русскоговорящие эстонцы пишут в фейсбуке, что у них низкооплачиваемая работа, так как они не знают эстонский язык и государство не дает возможности его бесплатно выучить. И меня это удивляет. Я недавно приехала и нашла много возможностей выучить эстонский язык бесплатно и это действует для каждого в Эстонии, а не только для ”приезжих” (как многие могли бы написать в комментариях).

Полезная информация: Есть курсы от фонда интеграции и töötukassa. В töötukassa я не обращалась, поэтому условия предоставления обучения не знаю, но курсы бесплатные. Если tootukassa вам их одобрила, она выступает спонсором и платит за вас. Набор на курсы от фонда интеграции проходит два раза в год (январе и августе). Необходимо иметь личный код Эстонии и электронную подпись (id-card) с карт- ридером. Записаться на курсы можно даже с визой С и Д, не обязательно иметь гражданство или вид на жительство. Но цифровая подпись необходима. Муж получал карту e-резидента Эстонии в 2018 года, когда открывал компанию. С этой картой вы сможете поставить цифровую подпись при заявке.

Вы заранее можете посмотреть на сайте фонда интеграции, какие курсы будут проводиться (уровень языка, место проведение и время) и выбрать себе подходящее. Когда начнется запись, необходимо успеть записаться. Количество мест ограничено. В первый раз (во время чрезвычайного положения) курсы были онлайн, и желающих было много, я не успела записать мужа. Во второй раз я посмотрела, на какие курсы мне записывать мужа заранее и все получилось. Он сейчас бесплатно изучает эстонский на уровень А1. В январе планируется набор в группу на А2. Я снова буду его записывать.

Изучает эстонский язык на курсах пока только муж, так как я с маленьким ребенком не смогла бы найти 6 часов в неделю для посещения курсов. Они проходят два раза в неделю по 3 часа вечером. Но я нашла другую возможность изучать эстонский бесплатно: на сайте keeleklikk.ee. Мне подсказала этот сайт русскоговорящая знакомая в Эстонии (спасибо ей за эту полезную информацию). Она на сайте самостоятельно и бесплатно изучала эстонский язык. Затем сдала экзамен на получение постоянного вида на жительство. Обязательно зарегистрируйтесь, перед началом изучения языка на сайте. Тогда вся информация будет сохраняться и Вам смогут дать по окончанию диплом. На сайте хорошо преподнесена информация, есть видео уроки, обратная связь с преподавателем, нужно выполнять задания и затем сдать экзамен онлайн и получить диплом. Обучение от уровня 0 до В1. Так что изучить всем желающим эстонский язык бесплатно — это реально. Всем удачи! Не жалуйтесь на свою жизнь, если она вас не устраивает, тогда просто действуйте и меняйте жизнь в лучшую сторону.

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P.S. Предвидя ваши комментарии, хочу написать: что никого не учу и не собираюсь этого делать. И статью мне никто не заказывал и не оплачивал. Но уверена, что найдутся люди, которым информация будет полезна. Если будут конструктивные и умные вопросы или советы, с радостью поддержу обратную связь.

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