Эстония глазами белорусов: как семья встретила в Таллинне Новый год и решила переехать

Меня зовут Марина. Мне 32 года. Я пишу блоги о своих путешествиях с детьми, о жизни в Эстонии и других интересных моментах.

Я приехала с мужем и двумя детьми из Республики Беларусь в Эстонию в декабре 2019 года. Тогда еще не было COVID-19 и митингов в РБ, границы были открыты. У нас была шенгенская виза С, открытая на год. Мы любим путешествовать. С мужем и старшей дочерью мы посетили более 25 стран. Из европейских стран мы были в Швеции, Финляндии, Литве, Латвии, Польше, Австрии, Чехии, Греции, Кипре. Планируем посетить на машине с детьми Италию, Францию. Но об этом я расскажу Вам позже.

Итак, мы решили встретить 2020 год в Таллинне. Нашей младшей доченьке было 4 месяца, а старшей 9 лет. Мы были в Эстонии до этого раз 5. Плавали на пароме из Эстонии в Швецию и Финляндию. Нам понравилась Эстония, но это были впечатления туриста. Из Беларуси мы приехали в Ригу 27 числа, провели там 2 дня и уехали в Таллинн праздновать Новый год. Проживание я бронирую всегда сама через приложение заранее.

Как же прошел Новый год? Для нас очень необычно…не было традиционно большого стола, гостей (родственников и друзей). Мы были с мужем и детками. Поужинали и захотели под звон курантов быть на площади Свободы. Мы оставили машину на парковке и решили поехать на автобусе. Для нас это было очень необычно. Особенно с ребенком 4 месяцев в коляске. Но мы рискнули. Без проблем зашли в 23.35 в автобус с большой коляской. Люди смотрели нормально на это. В Беларуси не одобрительно смотрят на мам с колясками в автобусе, особенно ночью. В Республике Беларусь думают, что дети всем мешают или могут помешать. В Эстонии этого нет.

Другое отношение к деткам, они могут быть везде с родителями (в кино, на работе, в автобусе, магазине) и это нормально. Когда мы доехали, у меня был шок. Очень много людей и многие распивали спиртные напитки. Я стала думать, что эта идея была неправильная: с двумя детьми ехать в центр событий.

К самой сцене не пошли. Там выступали певцы и музыканты, была классная музыка, но очень шумно для ребенка. Мы погуляли по старому городу. Была праздничная атмосфера: красивая елка, рождественская ярмарка. Мои опасения были напрасны, все были аккуратны и уважительны друг к другу и к тому, что мы с коляской и детьми. Было много детей, в том числе маленьких, как наша крошка. Ближе к 24 выступала президент на сцене, а затем был салют. Салют был впечатляющий, люди открывали шампанское, поздравляли друг друга. Была полиция, которая смотрела за порядком.