Читать и понимать статьи — это тождественные понятия? Блогер RusDelfi отвечает на комментарии читателей

Tervist. С вами снова Марика. По традиции, разберу самые яркие комментарии, прошлой статьи ”Как выучить эстонский язык бесплатно”.

В прошлый раз я разбиралась в личности читателя и делила его на категории. Из комментариев, я поняла, что читателям 1 категории тоже интересны публикации, это хорошо.

Из моей статьи некоторые сделали вывод, что я пишу про всех русскоязычных жителей Эстонии. Но я писала: ”Меня удивило: насколько не любят русскоязычные читатели в Эстонии приезжих”. Русскоязычные читатели не равнозначно понятию русскоязычные жители Эстонии. Читать и писать комментарии может кто угодно, даже не живя в Эстонии. Я уже познакомилась и с некоторыми подружилась с русскоязычными жителями Эстонии, а также с жителями, которые говорят на эстонском и английском языках. Некоторые русскоязычные жители помогли нам (жильем, работой, советами и т.д.) с переездом и адаптацией. Им большое спасибо за это. Я учу эстонский язык и мне интересно общаться на эстонском языке, стараться запоминать и понимать его. Поэтому говорю с носителями эстонского языка.

Живя в Эстонии, я не почувствовала негатива от жителей Эстонии, на каком бы языке они не говорили. Статья написана, основываясь на ваших отзывах и комментариях. И есть мнение русскоязычных в Эстонии, что ”вас понимают на русском языке, но специально не отвечают эстонцы”. Я этого не заметила. У меня есть свой метод построения диалога, и он работает. Я

говорю: ”Tere, вы говорите немного по-русски?” Мне обычно отвечают, что говорят немного по- русски или готовы ответить мне на английском языке, и мы общаемся. В конце я говорю: ”Aitah. Head aega”. И люди готовы со мной общаться и на русском, если они его знают. А я стараюсь общаться на эстонском языке. Я не делю людей по языку, нации, цвету кожи и т.д. Я

могу общаться с разными людьми, если я с ними резонирую. Есть теория, что каждый человек резонирует на определенной частоте, посылая положительные или отрицательные волны. И если ты думаешь позитивно, тогда и к тебе ”притягиваются” такие же люди и создается такой же круг общения. На негативные волны можно ”притянуть” таких же людей. И они каждый раз будут вам подтверждать вашу теорию, что все плохо и в этом виноваты все вокруг. Но это уже философия. Разбираем комментарии дальше.