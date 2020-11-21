Читать и понимать статьи — это тождественные понятия? Блогер RusDelfi отвечает на комментарии читателей

Блогер RusDelfi сделала обзор комментариев, оставленных под ее предыдущей публикацией, а также рассказала о том, для кого на самом деле создан фонд интеграции, сложно ли находить общий язык с людьми, не зная эстонского, и можно ли получить вид на жительство путем написания статей.
Tervist. С вами снова Марика. По традиции, разберу самые яркие комментарии, прошлой статьи ”Как выучить эстонский язык бесплатно”.
В прошлый раз я разбиралась в личности читателя и делила его на категории. Из комментариев, я поняла, что читателям 1 категории тоже интересны публикации, это хорошо.
Из моей статьи некоторые сделали вывод, что я пишу про всех русскоязычных жителей Эстонии. Но я писала: ”Меня удивило: насколько не любят русскоязычные читатели в Эстонии приезжих”. Русскоязычные читатели не равнозначно понятию русскоязычные жители Эстонии. Читать и писать комментарии может кто угодно, даже не живя в Эстонии. Я уже познакомилась и с некоторыми подружилась с русскоязычными жителями Эстонии, а также с жителями, которые говорят на эстонском и английском языках. Некоторые русскоязычные жители помогли нам (жильем, работой, советами и т.д.) с переездом и адаптацией. Им большое спасибо за это. Я учу эстонский язык и мне интересно общаться на эстонском языке, стараться запоминать и понимать его. Поэтому говорю с носителями эстонского языка.
Живя в Эстонии, я не почувствовала негатива от жителей Эстонии, на каком бы языке они не говорили. Статья написана, основываясь на ваших отзывах и комментариях. И есть мнение русскоязычных в Эстонии, что ”вас понимают на русском языке, но специально не отвечают эстонцы”. Я этого не заметила. У меня есть свой метод построения диалога, и он работает. Я говорю: ”Tere, вы говорите немного по-русски?” Мне обычно отвечают, что говорят немного по- русски или готовы ответить мне на английском языке, и мы общаемся. В конце я говорю: ”Aitah. Head aega”. И люди готовы со мной общаться и на русском, если они его знают. А я стараюсь общаться на эстонском языке. Я не делю людей по языку, нации, цвету кожи и т.д. Я могу общаться с разными людьми, если я с ними резонирую. Есть теория, что каждый человек резонирует на определенной частоте, посылая положительные или отрицательные волны. И если ты думаешь позитивно, тогда и к тебе ”притягиваются” такие же люди и создается такой же круг общения. На негативные волны можно ”притянуть” таких же людей. И они каждый раз будут вам подтверждать вашу теорию, что все плохо и в этом виноваты все вокруг. Но это уже философия. Разбираем комментарии дальше.
Мне писали: ”не учите любить нашу страну, уезжайте и любите свою страну, стройте там демократию…”
Я пишу свой взгляд на людей и страну, я не могу научить, кого то любить страну, людей, себя. Это может сделать только сам человек. Я люблю Беларусь. Мне нравятся там многие места: Мирский замок, Несвижкий замок, Бест, Минск и многие другие места и города.
Если вы там не были, они стоят того, чтобы там побывать. Эта великая история. В Беларуси осталось много друзей и знакомых. Сейчас я слежу и переживаю, за событиями, которые там происходят. Я молюсь за людей, которым сейчас тяжело. Я против жестокости и насилия, которые происходят сейчас там. Жить мне и семье комфортнее в Эстонии. Тут я резонирую со своей душой. И этот выбор я сделала еще до событий в Беларуси.
Еще был интересный комментарий: ”что напишу на вид на жительство и перестану писать”… Люди, вы серьезно думаете, что можно ”Написать статьи и получить вид на жительство”? К сожалению, это так не работает. Есть квоты на год и определенные условия, при которых можно получить вид на жительство. Поэтому ВНЖ можно получить только на общих основаниях. Но если у вас есть предложение о сотрудничестве, например написание текста для видеорекламы, сфотографировать что-нибудь для контента в социальных сетях и т.д., тогда пишите редакторам и мы с вами это обсудим.
Некоторые писали, то я ”выскочка”. Что ж, у каждого свое понятие выскочка. Я творческий человек, у меня есть свое мнение и взгляд на разные страны, людей, жизнь. Я люблю писать, думать и фотографировать (занимаюсь контентной фотографией). Сейчас у меня есть немного свободного время на свои мысли и написание статей, я этим и занимаюсь. Люди, с которыми я резонирую, меня поддерживают. Я пишу текст для рекламы и видеороликов. Все смотрят рекламу, но никому не пришло в голову сказать: ”Автор рекламы ”выскочка”. Каждый имеет право на свое мнение.
”Фонд интеграции не для жителей Эстонии…”
Это странно читать, так как у них на сайте звучит, что все жители Эстонии с 18 лет имеют права регистрироваться и учиться на бесплатных курсах. У мужа в группе больше половина людей — это русскоговорящие жители Эстонии разного возраста и они успешно учатся на А1 и будут обучаться далее. На сайте фонда интеграции есть информация: как еще можно выучить эстонский язык. Во многих городах Эстонии есть бесплатные языковые кафе, где люди встречаются и общаются на разные темы, это удобно.
В следующих статьях, я буду писать только полезный контент, без разбора комментарий, чтобы не тратить вашу и свою энергию. Всем здоровья, хорошего настроения и удачи!
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