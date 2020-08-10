"Ювентус" пожмотился на среднюю линию. Блогер RusDelfi разбирается в причинах смены тренера

У меня хватает друзей, болеющих за "Ювентус". Я, конечно, стараюсь прощать им эту причуду, считая милым недостатком этих прекрасных людей. Однако не могу понять нынешней их радости по поводу отставки Сарри.

Не Сарри выбрасывал 85 лямов на де Лигта (люблю его, он же голландец, в конце концов), когда в защите не было особых проблем (ещё "хорошо", что случилась травма Кьеллини и стало больше времени для экс-аяксида).

Зато откровенно пожмотились на усиление средней линии. Рабьо — игрок запаса "ПСЖ" в лучшем из миров, Рэмси — игрок уровня лидера команды, стабильно вылетающей в 1/8 финала (и то лидером там он был давненько уже). Хедира был хорош последний раз года 3 назад. Пьянич — то же самое, только с поправкой на "два года". Джан подгнил и его просто выкинули на мороз.

В итоге, классическое "покажи мне свою среднюю линию, и я скажу, что у тебя за команда" как раз и сработало в очередной раз.

Чемпионство взяли — уже хорошо. Конечно, Сарри даже с этой командой обязан был проходить "Лион", но дальше приходилось бы рассчитывать на чудо да лигочемпионский гений Криштиану.

Простое упражнение — кто из этого "Ювентуса" был бы стабильным игроком стартового (не путать с основным, это заметно более объёмное понятие) состава "Ман Сити", с которым теперь играть "Лиону"?

Моя версия — Криштиану и, быть может, Дибала. Ну, и тот же де Лигт, но тут уже не факт.

Маловато будет. И вопросы тут не к Сарри, по крайней мере, не к нему в первую очередь.

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