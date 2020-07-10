Выше полуфинала чемпион Украины вряд ли выберется. Блогер RusDelfi — о жеребьевке Лиги чемпионов

По жеребьёвке.

Я думаю, что половина сетки, в которой "Атлетико" — "Лейпциг" и "Аталанта" — "ПСЖ", не подарит ЛЧ нового финалиста.

Немцы были неплохи весной, но играть им без Вернера, уже уехавшего в Лондон, а у Симеоне вроде всё наладилось в чемпионате (в том смысле, что третье место никуда не денется), есть возможность бросить силы на то, чтобы, как минимум, вернуться в финал.

"ПСЖ" был бы фаворитом этого квартета, но не играл с марта, Кавани, который не помешал бы, тоже ушёл, а тут ещё и "Аталанта" в отличной форме. Я, пожалуй, всё же немного удивлюсь выходу итальянцев дальше, но в полуфинале, думаю, любая из этих команд будет андердогом против "Атлетико".

Вторая половина сетки, конечно, в разы ядернее. Я не верю в то, что "Реал" на заказ выиграет в два мяча в Англии, точно так же не верю в то, что "Лион" после простоя удержит перевес против "Ювентуса". "Юве", конечно, плох, но это скажется позднее — что "Сити", что (вдруг) "Реал" будут фаворитами четвертьфинала.

Квартет "Наполи" — "Барса" и "Челси" — "Бавария" подарит весёлые четвертьфиналы Б-клубов, где вполне вероятным выглядит третий подряд вылет больше чем клуба после разгрома от соперника. Хотя, конечно, формат "играем в один матч" позволяет рассчитывать и не на такие чудеса. Ну, а в потенциальном полуфинале "Сити" — "Бавария" ставил бы на англичан: им просто нужнее, когда ещё такой шанс будет.

Выходит что-то вроде зарубы "Атлетико" — "Сити" в финале, где притопил бы за испанцев.

Лига Европы? Здесь, как кажется, очень хорошие шансы у кого-то из англичан, которые имеют все шансы пересечься в полуфинале. У "МЮ" после лёгкого жребия в 1/8 финала ещё и разогревочные соперники в четвертьфинале, да и концовка сезона АПЛ позволяет не перенапрягаться (очень удивлюсь, если они не финишируют в четвёрке).

Ну, а "волки" обязаны проходить греков в 1/8 финала, а дальше им, наверное, будет сложнее против победителя пары "Севилья" — "Рома", чем против "дьяволов" — с "МЮ" португальцы за последние 2 года играли 7 матчей, 2 победы, 1 поражение, 4 ничьи. С учётом того, что мотивация выше будет у "португальского" (не опечатка) клуба, записывать "Юнайтед" в фавориты не стал бы.