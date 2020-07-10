Выше полуфинала чемпион Украины вряд ли выберется. Блогер RusDelfi — о жеребьевке Лиги чемпионов
Дмитрий Литвинов в блоге "Нелетучий голландец" реагирует на жеребьевку Лиги чемпионов, которая в этом году завершается в несколько непривычном формате.
Дмитрий Литвинов в блоге "Нелетучий голландец" реагирует на жеребьевку Лиги чемпионов, которая в этом году завершается в несколько непривычном формате.
По жеребьёвке.
Я думаю, что половина сетки, в которой "Атлетико" — "Лейпциг" и "Аталанта" — "ПСЖ", не подарит ЛЧ нового финалиста.
Немцы были неплохи весной, но играть им без Вернера, уже уехавшего в Лондон, а у Симеоне вроде всё наладилось в чемпионате (в том смысле, что третье место никуда не денется), есть возможность бросить силы на то, чтобы, как минимум, вернуться в финал.
"ПСЖ" был бы фаворитом этого квартета, но не играл с марта, Кавани, который не помешал бы, тоже ушёл, а тут ещё и "Аталанта" в отличной форме. Я, пожалуй, всё же немного удивлюсь выходу итальянцев дальше, но в полуфинале, думаю, любая из этих команд будет андердогом против "Атлетико".
Вторая половина сетки, конечно, в разы ядернее. Я не верю в то, что "Реал" на заказ выиграет в два мяча в Англии, точно так же не верю в то, что "Лион" после простоя удержит перевес против "Ювентуса". "Юве", конечно, плох, но это скажется позднее — что "Сити", что (вдруг) "Реал" будут фаворитами четвертьфинала.
Квартет "Наполи" — "Барса" и "Челси" — "Бавария" подарит весёлые четвертьфиналы Б-клубов, где вполне вероятным выглядит третий подряд вылет больше чем клуба после разгрома от соперника. Хотя, конечно, формат "играем в один матч" позволяет рассчитывать и не на такие чудеса. Ну, а в потенциальном полуфинале "Сити" — "Бавария" ставил бы на англичан: им просто нужнее, когда ещё такой шанс будет.
Выходит что-то вроде зарубы "Атлетико" — "Сити" в финале, где притопил бы за испанцев.
Лига Европы? Здесь, как кажется, очень хорошие шансы у кого-то из англичан, которые имеют все шансы пересечься в полуфинале. У "МЮ" после лёгкого жребия в 1/8 финала ещё и разогревочные соперники в четвертьфинале, да и концовка сезона АПЛ позволяет не перенапрягаться (очень удивлюсь, если они не финишируют в четвёрке).
Ну, а "волки" обязаны проходить греков в 1/8 финала, а дальше им, наверное, будет сложнее против победителя пары "Севилья" — "Рома", чем против "дьяволов" — с "МЮ" португальцы за последние 2 года играли 7 матчей, 2 победы, 1 поражение, 4 ничьи. С учётом того, что мотивация выше будет у "португальского" (не опечатка) клуба, записывать "Юнайтед" в фавориты не стал бы.
"Шахтёр"? Если пройдут "Вольфсбург", то есть хорошие шансы на полуфинал (выше вряд ли). Причём с "Вольфсбургом", думаю, будет сложнее, чем в потенциальном четвертьфинале. "Волки" после рестарта турнира выиграли 4 матча из 5 на выезде, проиграв только Гладбаху. "Базель" не впечатляет даже на уровне чемпионата Швейцарии, а "Айнтрахт" был очень плох в той же бундеслиге и отыграть 3 гола на выезде вряд ли сможет.
Правда, выше полуфинала чемпион Украины вряд ли выберется — в этой части сетки "Интер" и "Байер" выглядят заметно сильнее. Поверил бы в "Байер" — надо же кому-то будет проигрывать в финале.
P.S. Лига чемпионов будет доиграна в формате ”финала восьми” в Лиссабоне. Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы — 18-19 августа, финал запланирован на 23 число.
Еще больше про футбол можно прочитать ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?
Ван Дамм не сдержался, написав такое после смерти Нурмагомедова
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»