27.08.2020, 12:44

"В этой ситуации плохо выглядят все": блогер об уходе Месси


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"В этой ситуации плохо выглядят все": блогер об уходе Месси
Keystone Press Agency

Спортивный блогер RusDelfi в своем блоге "Нелетучий Голландец" анализирует ситуацию, сложившуюся после заявления Месси об уходе. Почему все это выглядит плохо и почему в защите Лео уже — "минусовой" персонаж?

Вообще история с Месси и истерикой по поводу его возможного ухода — это то самое "больше чем клуб". В данном случае перед "больше" просто добавляется "игрок".

И это выглядит плохо.

В этой ситуации плохо выглядят все — бездарное руководство во главе с Бартомеу, старые тренеры Вальверде и Сетьен, при которых голос Лео в раздевалке окончательно стал важнее, чем у кого-либо в клубе, новый тренер Куман, который не убежил игрока, что тому стоит остаться и выставил из команды Суареса по телефону (Луису, может, и пора, но не в таком же режиме, да ещё и без учёта эффекта, который такой стиль может произвести на Лео, одним из лучших друзей которого стал за эти годы Луис).

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Наконец плохо выглядит сам Лео, который при атмосфере тотального попустительства привык в последние годы выбивать себе повышение контракта, а теперь проверяет на прочность руководство шантажом уже более высокой пробы. Это всё ещё лучший атакующий игрок мира, но в защите он уже не нулевой, а "минусовой" персонаж, если говорить терминами НБА, при этом, вместе с ним на поле нужны и другие "сенаторы", что приводит к отсутствию динамики в игре.

Замкнутый круг — с одной стороны, даже в современном футболе можно позволить себе человека, не играющего в защите, просто нужны те, кто будет пахать за него сзади. С другой — к этому человеку в нагрузку идут другие люди, у которых самих уже нет сил на это "пахать", тот же Суарес, полезный в атаке, но всё чаще лажающий сзади Альба, потерявший скорость Бускетс. Это всё ещё великие футболисты, но в такой концентрации с ними "Барселона" будет год от года вылетать из ЛЧ после матчей с первой приличной командой.

Месси — не первый и не последний великий игрок, чья карьера близится к концу. И ничего, как-то выживали клубы даже после ухода сопоставимых величин. Мне эта ситуация напоминает уход ди Стефано из "Реала" — ещё один потерявший скорость аргентинец-символ великой эпохи, попытавшийся поставить себя выше президента. Сантьяго Бернабеу, безусловно, был человеком другого масштаба в сравнении с Бартомеу, потому операция по уходу прошла быстро и безболезненно.

Раскритиковал тренера Муньоса за тактику в финале КЕЧ с "Интером"? Спасибо за всё, но не пора ли тебе завершать карьеру? Не пора? Ок, спасибо, твой контракт закончился, можешь посмотреть, кто в тебе заинтересован. И это при том, что команда выиграла 4-е подряд золото Примеры, а сам Альфредо в свои 38 забил 11 голов, да и в Кубке чемпионов до финала имел 3 мяча в 4 матчах.

Конечно, Месси не грозит переход в "Эспаньол", за ним выстроились самые богатые клубы мира — с чисто маркетинговой точки зрения его трансфер окупит любые деньги, которые будет стоить.

Но как "Реал" после ухода ли Стефано взял и 5-е чемпионство подряд, и Кубок чемпионов годом позже, не развалившись совсем, так не развалится и "Барселона". Можно сказать, что потом у "Реала" была мегасерия без главной еврочашки, но в других турнирах всё было нормально, да и выходи тогда от страны по 4 лучших клуба в Кубок чемпионов, есть ощущение, что всё было бы иначе.

Конечно, все мы любим сказки, в которых маленький Мук получает курсы гормональной терапии и становится лучшим скороходом мира, завершая карьеру под аплодисменты других сказочных персонажей. Но в жизни иногда Муки превращаются в крошек Цахесов — и в таких ситуациях лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца.

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