"В этой ситуации плохо выглядят все": блогер об уходе Месси

Вообще история с Месси и истерикой по поводу его возможного ухода — это то самое "больше чем клуб". В данном случае перед "больше" просто добавляется "игрок".

И это выглядит плохо.

В этой ситуации плохо выглядят все — бездарное руководство во главе с Бартомеу, старые тренеры Вальверде и Сетьен, при которых голос Лео в раздевалке окончательно стал важнее, чем у кого-либо в клубе, новый тренер Куман, который не убежил игрока, что тому стоит остаться и выставил из команды Суареса по телефону (Луису, может, и пора, но не в таком же режиме, да ещё и без учёта эффекта, который такой стиль может произвести на Лео, одним из лучших друзей которого стал за эти годы Луис).

Наконец плохо выглядит сам Лео, который при атмосфере тотального попустительства привык в последние годы выбивать себе повышение контракта, а теперь проверяет на прочность руководство шантажом уже более высокой пробы. Это всё ещё лучший атакующий игрок мира, но в защите он уже не нулевой, а "минусовой" персонаж, если говорить терминами НБА, при этом, вместе с ним на поле нужны и другие "сенаторы", что приводит к отсутствию динамики в игре.

Замкнутый круг — с одной стороны, даже в современном футболе можно позволить себе человека, не играющего в защите, просто нужны те, кто будет пахать за него сзади. С другой — к этому человеку в нагрузку идут другие люди, у которых самих уже нет сил на это "пахать", тот же Суарес, полезный в атаке, но всё чаще лажающий сзади Альба, потерявший скорость Бускетс. Это всё ещё великие футболисты, но в такой концентрации с ними "Барселона" будет год от года вылетать из ЛЧ после матчей с первой приличной командой.

Месси — не первый и не последний великий игрок, чья карьера близится к концу. И ничего, как-то выживали клубы даже после ухода сопоставимых величин. Мне эта ситуация напоминает уход ди Стефано из "Реала" — ещё один потерявший скорость аргентинец-символ великой эпохи, попытавшийся поставить себя выше президента. Сантьяго Бернабеу, безусловно, был человеком другого масштаба в сравнении с Бартомеу, потому операция по уходу прошла быстро и безболезненно.