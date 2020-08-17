"Украинский футбол всегда был не самой удачной копией итальянского": блогер рассказал о том, что ждет клуб "Шахтер"

Удивляет оптимизм большинства превью к матчу "Интер" — "Шахтёр". Люди смело рисуют украинскому клубу равные шансы, а то и вовсе в фавориты записывают.

По факту же команда осенью не могла разобраться с Загребом, "весной" же выбила кризисную "Бенфику", не игравший месяц средний "Вольфсбург" и эффектно раскатала не лучшую версию "Базеля".

Это всё неплохо, но "Интер" весь сезон казался командой иного уровня, чем перечисленные коллективы. Конте пострадал от недооценки "Славии", но в дальнейшем в Лиге Европы традиционных итальянских выбрыков с отсутствием фокуса на турнире не допускал.

В Серии А, конечно, тру-расстояние до "Ювентуса", бросившего играть на финише, должно было быть больше, чем очко, но "неро-адзурри" определённо были второй командой сезона по потенциалу и потолку (простите, "Аталанта" и "Лацио", вы яркие, клёвые, но сейчас речь о другом).

У "Интера" не идеальная команда, но точно с запасом класснее этого "Шахтёра". Я вполне допускаю, что "горняки" забьют, но что их защита будет делать против Лукаку и Мартинеса не совсем ясно, это просто игроки другого уровня в сравнении с центрбеками "Шахтёра".

В общем, при самом оптимистичном подходе вижу шансы на финал как 60 на 40 не в пользу Донецка. Реально же оценивал бы ещё ниже, где-то в районе 70 на 30. В конце концов, украинский футбол всегда был не самой удачной копией итальянского, отсюда и постоянные влёты. Да, "Шахтёр" — не самый типичный представитель "украинской" школы, но до сих пор итальянцам это не очень мешало — если брать матчи на вылет, то только "Рому" в памятном "четвертьфинальном" сезоне и обошли, да и в группах личные микродуэли всегда проигрывали.