"Сказка "Лестера" в этот раз будет иметь несчастливый финал": кто возьмет медали в Англии?

"Ман Сити" оправдали и избавили от бана на выступление в еврокубках. Ну надо же, как неожиданно. Это, конечно, не убогий нынешний "Милан" дисквалить, особенно когда самому "Милану" Лига Европы не нужна от слова "совсем".

Всё это значит ещё и адскую схватку за четвёртое место в АПЛ. Третьим обязан становиться "МЮ", идущий сейчас пятым, но имеющий матч в запасе и самый лёгкий календарь (не говоря уж об отличной форме команды). А вот дальше "Лестер" и "Челси" зарубятся на славу. У лондонцев домашняя игра с "Норвичем", считай, 3 очка, но дальше — "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" , можно и с нулём очков из этой спарки выйти.

Но у "Лестера" всё ещё тяжелее — "Шеффилд", который ещё мечтает о Лиге Европы, "Тоттенхэм" и тот же "МЮ".

Итого, так вижу: "МЮ" и "Челси" в ЛЧ, а сказка "Лестера" в этот раз будет иметь несчастливый финал.

P.S. Заключительные матчи чемпионата пройдут с 13 по 26 июля.

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