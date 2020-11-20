Сериал "Ход королевы" так хорош, что его нельзя пропустить

11 ноября представители сайта Ebay сообщили, что в первые 10 дней после выхода на Netflix сериала "Ход королевы" (The Queen’s Gambit) продажи товаров, связанных с шахматами, выросли на 273%. Сериал вызвал просто огромный интерес у аудитории, которая до того не вполне могла отличить дебюты от дебатов и путала миттельшпили с миттельшнауцерами. Шутка ли, на сверхпопулярном Rotten Tomatoes уровень ”свежести” — считайте, качества — сериала до сих пор держится на уровне 100%.

При этом, что характерно, сериал в большинстве своем хвалят и сами шахматисты, что, поверьте, бывает не так уж и часто. В твиттере ФИДЕ появилась запись ”Well played, Netflix”, но это еще можно было бы понять: в конце концов, Международная шахматная организация по определению должна приветствовать такой пиар любимой игры. Однако сериал хвалят и многие известные игроки, среди которых Ян Непомнящий и Эмиль Сутовский.

Конечно, когда в консультантах сериала сам Гарри Каспаров, а также известный американский тренер Брюс Пандольфини, то подобного стоит ждать. Если уж едва ли не самыми значимыми претензиями критиков-шахматистов является то, что главная героиня в начале сериала берет шахматы в руки как-то непрофессионально (а чего еще ожидать от начинающей шахматистки) и то, что во время одной из партий позиция на доске отличается от позиции на демонстрационной доске (и это косяк съемочной команды, Каспаров говорит, что был в ужасе, когда увидел это, но исправлять что-то было уже поздно) — это говорит о том, что сериал удался.

Могло ли быть иначе? История шахмат содержит сотни удивительных биографий, которые могут быть основой для захватывающих фильмов и сериалов, однако зачастую смотреть шахматные фильмы без крови из глаз сложно даже тем, кто не является экспертом в игре. Памятный не столь давний пример — байопик ”Жертвуя пешкой” о Бобби Фишере, который не вытащили ни звездный Тоби Магуайр, ни обладатель ”Тони” Лев Шрайбер. Одной из причин называли как раз легкомысленное отношение к реальным событиям биографии Бобби и придумывание на ровном месте неоправданных деталей, а то и целых сюжетных ходов.