"Пробил 22-й пенальти за сезон": спортивный блогер комментирует ситуацию, в которой находится "Манчестер Юнайтед"

В матче с "Севильей" "МЮ" пробил 22-й пенальти за сезон во всех турнирах. Так много не бил никто в топ-лигах Европы с сезона 2015-16, когда отметилась "Барселона" (24 пенальти, если что).

Всё это великолепие, правда, не помогло "Юнайтед" выйти в финал, но нельзя не отметить, что времена сэра Алекса возвращаются хотя бы в этом. Глядишь, в следующем сезоне 44 пробьют и всё же выйдут в финал Кубка лиги.

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