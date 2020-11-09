Почему из "Реала" не уберут Зидана? Блогер RusDelfi комментирует последнее поражение "сливочных"

Заработался вчера среди прочего, да так, что матч "Реала" с "Валенсией" включил аж на 70-й минуте, не зная счёта.

И сразу захотел выключить.

Но подавил желание, потому что, конечно, можно быть забывчивым болельщиком команды, но не её предателем. Пусть даже когда она сливает совсем уж плохой "Валенсии", из которой люди бегут даже вне трансферных окон (вряд ли кто-то больше Кондогбиа обрадовался, что "Арсенал" дожал-таки трансфер Парти).

"Реал" лихорадит во всех смыслах. Что три пеналя в его ворота поставили - казус, конечно, исторический, такого никогда не было, но всё же частность, интересная как статистический факт и не более.

Так вот, про "лихорадит", слово-то богатое и использованное не просто так. Первая проблема в том, что из команды выдёргивается пусть не лихорадкой, но ковидом то один, то другой игрок, в этот раз вот абсолютно незаменимый Каземиро и только-только начавший приходить в себя Азар. Никакой системы в этом нет и быть не может, и тут уж, право, задумаешься о необходимости ковид-вечеринки, по принципу детских праздников с ветрянкой, например, после которой заболеют все игроки, это будет стоить пары поражений, но зато потом уже можно будет накатывать по полной.

” Модрич - Кроос уже достаточно возрастные ребята, набег на спидометре у которых уже выходит за все разумные рамки

Вторая проблема, пожалуй, что и более серьёзная: лихорадит сам механизм командной игры. Вижу тут причиной график, в котором команда живёт последние месяцы. Сначала 11 туров за 43 дня после паузы март-июнь, сейчас вот игра с "Валенсией" стала как раз 11-й во всех турнирах, но уже за 48 дней, и дальше легче не будет.

Вы скажете, что так все играют и будете правы. Но только вот лидеры "Реала", его сдвоенный мозговой центр, Модрич - Кроос уже достаточно возрастные ребята, набег на спидометре у которых уже выходит за все разумные рамки. Кроосу тридцатник, но у него уже идёт седьмая сотня матчей в карьере: набег, которого украинские футболисты, к примеру, достигают лет за двадцать карьеры. То есть примерно никогда.