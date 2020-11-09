Почему из "Реала" не уберут Зидана? Блогер RusDelfi комментирует последнее поражение "сливочных"
Футбольный блогер на страницах RusDelfi рассказал, чего ждет руководство "Реала" от Зинедина Зидана в качестве тренера.
Футбольный блогер на страницах RusDelfi рассказал, чего ждет руководство "Реала" от Зинедина Зидана в качестве тренера.
Заработался вчера среди прочего, да так, что матч "Реала" с "Валенсией" включил аж на 70-й минуте, не зная счёта.
И сразу захотел выключить.
Но подавил желание, потому что, конечно, можно быть забывчивым болельщиком команды, но не её предателем. Пусть даже когда она сливает совсем уж плохой "Валенсии", из которой люди бегут даже вне трансферных окон (вряд ли кто-то больше Кондогбиа обрадовался, что "Арсенал" дожал-таки трансфер Парти).
"Реал" лихорадит во всех смыслах. Что три пеналя в его ворота поставили - казус, конечно, исторический, такого никогда не было, но всё же частность, интересная как статистический факт и не более.
Так вот, про "лихорадит", слово-то богатое и использованное не просто так. Первая проблема в том, что из команды выдёргивается пусть не лихорадкой, но ковидом то один, то другой игрок, в этот раз вот абсолютно незаменимый Каземиро и только-только начавший приходить в себя Азар. Никакой системы в этом нет и быть не может, и тут уж, право, задумаешься о необходимости ковид-вечеринки, по принципу детских праздников с ветрянкой, например, после которой заболеют все игроки, это будет стоить пары поражений, но зато потом уже можно будет накатывать по полной.
”Модрич - Кроос уже достаточно возрастные ребята, набег на спидометре у которых уже выходит за все разумные рамки
Вторая проблема, пожалуй, что и более серьёзная: лихорадит сам механизм командной игры. Вижу тут причиной график, в котором команда живёт последние месяцы. Сначала 11 туров за 43 дня после паузы март-июнь, сейчас вот игра с "Валенсией" стала как раз 11-й во всех турнирах, но уже за 48 дней, и дальше легче не будет.
Вы скажете, что так все играют и будете правы. Но только вот лидеры "Реала", его сдвоенный мозговой центр, Модрич - Кроос уже достаточно возрастные ребята, набег на спидометре у которых уже выходит за все разумные рамки. Кроосу тридцатник, но у него уже идёт седьмая сотня матчей в карьере: набег, которого украинские футболисты, к примеру, достигают лет за двадцать карьеры. То есть примерно никогда.
Зидан всё понимает, сам таким был - и пытается дозировать их время, вчера вот Кроос как раз отдыхал, выйдя на последние минут 20, но кажется, что тут уже и ротация не помогает. И за всеми разговорами о Мбаппе, Холланде и другими парнями, которые следующим летом могут стать преемниками Бензема в роли главного забивалы, не менее важный вопрос: а кто в полузащиту придёт? Потому что нужен человек, который мог бы не просто эпизодически подменять великих, а сразу давать качество, став игроком не просто основы, а старта.
Иско, кажется, надломился, Асенсио всё же не центральный и точно не способен выдавать такой объём работы, как эта пара, и одновременно творить. Эдегор пока не убеждает, что может быть основным в "Реале" без приставки "Сосьедад". У Переса, при этом, следующим летом перевыборы в "Реале" и хотя реальных кандидатов на смену Флорентино не видать, вопрос о том, кого из звёзд он попытается привлечь, ему точно зададут. И списать отсутствие новичков второе лето подряд на строительство стадиона не выйдет.
Погба? Камавинга? Захандривший в "Интере" Эриксен (его можно, кажется, уже и зимой взять)? Милинкович-Савич?
Мне бы очень хотелось видеть Ауара. После плей-офф ЛЧ прогнозировал его переход в "Юве", что придало бы ещё большее сходство с карьерой Зизу, и "Синьора" вроде бы и правда пыталась подписать его, но не смогла додавить недавнего соперника. Но что если Ауар отправится к своему кумиру сразу в Мадрид, минуя промежуточную станцию в Турине? Ему 22, он хорош и в подыгрыше и в отборе не пустое место, человек в расцвете сил и может тянуть лямку ещё лет 10 точно. Его трансфер вряд ли потянет на сотку, которую заломят за тех же Погба и серба, он более опытен и дольше на виду, чем Камавинга. Ну, и разница в возрасте с Эриксеном примерно та же, что у Модрича с Кроосом, если уж помечтать, что "Реал" подпишет двоих сразу. Но хватит и одного.
Да, и не стоит отправлять в отставку Зидана даже после таких матчей, как с "Валенсией". Его никто не уберёт до следующего лета точно, разве что сам психанёт опять. У Зизу особая связь с Мбаппе, и пока у Килиана истекает контракт в 2022-м, Зинедина никто убирать не будет.
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